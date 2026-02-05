Тер Штеген прокомментировал свою травму

«Я получил травму на прошлых выходных, и это было очень неприятное событие. Я хотел дальше помогать «Жироне» и оставаться частью команды, но сейчас моя роль изменилась. Несмотря на травму, я продолжу поддерживать команду морально. Пока мне нужно взять паузу в матчах и тренировках, чтобы восстановиться. В ближайшем времени мне потребуется хирургическое вмешательство», — говорится в сообщении футболиста в социальных сетях.