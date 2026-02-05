Тер Штеген прокомментировал свою травму
Немецкий вратарь «Жироны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал свое недавнее повреждение. В ближайшее время голкиперу предстоит пройти операцию.
«Я получил травму на прошлых выходных, и это было очень неприятное событие. Я хотел дальше помогать «Жироне» и оставаться частью команды, но сейчас моя роль изменилась. Несмотря на травму, я продолжу поддерживать команду морально. Пока мне нужно взять паузу в матчах и тренировках, чтобы восстановиться. В ближайшем времени мне потребуется хирургическое вмешательство», — говорится в сообщении футболиста в социальных сетях.
33-летний Марк-Андре тер Штеген выступает за «Жирону» на правах аренды, которую он получил от каталонской «Барселоны» до конца текущего сезона. Это временное соглашение позволяет вратарю получать игровую практику и поддерживать форму, однако из-за травмы планы на сезон могут измениться. Болельщики и команда надеются на скорейшее выздоровление и возвращение спортсмена на поле, чтобы он продолжил вносить вклад в успехи «Жироны» в текущем сезоне.