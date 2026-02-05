Ханс-Дитер Флик привлек к работе эксперта по сну

Дата публикации: 05-02-2026 12:53

Главный тренер команды «Барселона» Ханс-Дитер Флик решил усилить тренерский штаб новым специалистом, который будет заниматься контролем сна футболистов. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, основная задача нового члена тренерского штаба заключается в контроле режима сна каждого игрока, чтобы обеспечить их полноценное восстановление после нагрузок. Специалист по сну также будет предоставлять рекомендации спортсменам по качественному отдыху, особенно после выездных матчей, что должно повысить их работоспособность и общую продуктивность на поле.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 55 очков в 22 сыгранных матчах. Отрыв от ближайшего преследователя, клуба «Реал», составляет всего один балл, что делает борьбу за чемпионство особенно напряжённой.

В следующем туре команда под руководством Флика встретится на своём стадионе с «Мальоркой». Матч запланирован на 7 февраля и начнётся в 18:15 по московскому времени. Эта игра станет важным этапом в борьбе за лидерство в чемпионате.