В «Ювентусе» прокомментировали перспективы Спаллетти после вылета из Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-02-2026 13:46

Директор клуба «Ювентус» Джорджо Кьеллини поделился своими мыслями о будущем Лучано Спаллетти после того, как команда покинула Лигу чемпионов. В двухматчевом противостоянии «Ювентус» уступил турецкому «Галатасараю» и, таким образом, закончил своё участие в этом престижном европейском турнире.

Кьеллини подчеркнул, что продление контракта с Лучано Спаллетти никогда не было под вопросом. Это остаётся одним из главных приоритетов для клуба. По словам директора, в ближайшее время состоится встреча, на которой будут обсуждены детали нового соглашения с тренером, что подтвердил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что финальный матч текущего сезона Лиги чемпионов пройдёт на легендарном стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий поединок турнира запланирован на 30 мая 2026 года, и все взоры футбольного мира будут устремлены туда.

Лучано Спаллетти находится у руля «Ювентуса» с 2025 года; его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года. Несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, руководство клуба сохраняет полное доверие к тренеру и его видению развития команды, намереваясь продолжить сотрудничество.