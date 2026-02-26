Тренер «Галатасарая» Бурук прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги чемпионов после игр с «Ювентусом»

Дата публикации: 26-02-2026 13:47

Главный тренер турецкого клуба «Галатасарай» Окан Бурук прокомментировал итог ответного стыкового матча Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (2:3 в дополнительное время). Несмотря на поражение в этом поединке, команда сумела пройти в следующий раунд по сумме двух встреч — 7:5.

«Сегодня мы сыграли против очень мощного соперника. Мы рады победе по итогам двух матчей, хотя, безусловно, наша игра требует улучшений. Перед игрой мы имели значительное преимущество, которое необходимо было сохранить, но сделать это не удалось. В отличие от первой встречи, в этот раз нам было сложнее контролировать мяч и показывать тот же уровень игры, что и неделей ранее.

Даже после того, как «Ювентус» остался вдесятером, нам было тяжело, ведь их вингеры действовали очень эффективно и заставляли нас много времени проводить в обороне. В перерыве я призвал игроков сохранять хладнокровие, но нам это удавалось лишь фрагментарно. Этот матч нельзя назвать нашим лучшим, мы могли выступить гораздо лучше, однако самое важное — мы вышли в 1/8 финала», — отметил Бурук на официальном сайте УЕФА.