Криштиану Роналду приобрёл 25% доли в клубе «Альмерия»

Дата публикации: 26-02-2026 13:49

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрёл 25% акций испанской команды «Альмерия». Об этом сообщило издание The Touchline в социальной сети X.

«Я давно мечтал внести свой вклад в развитие футбола не только на поле. «Альмерия» — испанский клуб с крепкими основами и значительным потенциалом для дальнейшего роста. С нетерпением жду начала сотрудничества с руководством, чтобы поддержать следующий этап становления клуба», — приводит слова Роналду журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

На текущий момент «Альмерия» занимает третью строчку в турнирной таблице Сегунды в сезоне 2025/2026. Команда заработала 48 очков в 27 матчах. Лидером таблицы остаётся «Расинг» с 50 очками, также после 27 сыгранных матчей.

Инвестиция Роналду — это важный шаг не только для клуба, но и для всего испанского футбола, который получает дополнительный импульс развития благодаря участию одного из самых известных футболистов мира. Благодаря своей новой роли в «Альмерии», Роналду намерен внести вклад в улучшение инфраструктуры и повышение конкурентоспособности команды на высшем уровне. Ожидается, что его опыт и влияние помогут клубу достичь новых вершин в испанском футболе и, возможно, выйти в Ла Лигу уже в ближайшие сезоны.