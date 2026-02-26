Тренер «Фенербахче» Тедеско: Всё ещё в игре, едем в Англию с надеждой на подвиг

Дата публикации: 26-02-2026 13:49

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Доменико Тедеско поделился своими мыслями о предстоящем ответном матче Лиги Европы против английского «Ноттингем Форест». Игра запланирована на сегодня, 26 февраля, и станет важным испытанием для турецкой команды после первого матча, в котором «Фенербахче» дома потерпел поражение со счётом 0:3.

Тедеско подчеркнул: «Для нас ещё ничего не завершено. Мы отправляемся в Англию с твёрдой решимостью и огромным желанием совершить настоящее чудо. Хотя в нашей команде имеются травмированные игроки, что осложняет ситуацию, моя задача — найти оптимальные решения в этой непростой ситуации. Я справляюсь с давлением и высокой ответственностью, однако стремлюсь, чтобы мои подопечные не чувствовали чрезмерного напряжения. Я полностью верю в потенциал и силу нашей команды. Каждый футболист отдаст все свои силы и возможности на поле» — сообщает официальный сайт УЕФА.

Настроение в команде остаётся боевым, и несмотря на сложившуюся ситуацию, тренер уверен в возможности переломить ход противостояния и показать себя достойно на английской земле. Ближайший матч обещает быть крайне напряжённым и интересным для болельщиков обоих клубов.