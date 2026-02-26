17:42 ()
Тренер «Реала» Арбелоа рассказал, почему Мбаппе не сыграл в ответном матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Дата публикации: 26-02-2026 13:50

 

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал состояние здоровья форварда Килиана Мбаппе, который не был включён в заявку на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). Ранее сообщалось, что у нападающего возник дискомфорт в коленном суставе.

«Я не могу точно определить разницу между дискомфортом и травмой. Главное — это не рисковать здоровьем, поэтому было принято решение временно остановить его участие в матчах и сосредоточиться на восстановлении. Сейчас он не готов играть. Надеемся, что Мбаппе вернётся на поле через несколько дней или недель», — цитирует Арбелоа издание Football Espana.

По сумме двух встреч «Реал» одержал победу над «Бенфикой» и прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе присоединился к «Реалу» летом 2024 года, ранее выступая за «ПСЖ» и «Монако». В текущем сезоне футболист провёл 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и отдал шесть результативных передач, демонстрируя высокую результативность и эффективность в атаках.

