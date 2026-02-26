Сафонов заработал худшую оценку в «ПСЖ» за матч Лиги чемпионов с «Монако» по версии ведущих спортивных сайтов

Дата публикации: 26-02-2026 13:52

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низкую оценку за ответный матч плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 против «Монако» (2:2). Об этом сообщают ведущие статистические порталы Flashscore и Whoscored.

Согласно Flashscore, оценка Сафонова составила всего 6,4, что стало самым низким показателем среди всех игроков основного состава парижан. Наилучшее впечатление оставил автор гола Хвича Кварацхелия, получивший оценку 8,0.

Whoscored оценил игру российского кипера ещё ниже — 6,3. Несмотря на два удачных сейва, Сафонов оказался худшим среди стартовой одиннадцатерки парижан. Лучший игрок по версии этого портала — Дезире Дуэ, отдавший результативную передачу и заработавший 8,1.

По версии Sofascore Сафонов вошёл в число худших игроков «ПСЖ» по итогам матча, получив оценку 6,5. Ниже его балл поставили лишь марокканцу Ашрафу Хакими — 5,9. Лучшим же признан Дезире Дуэ с впечатляющим результатом 8,3.

Стоит отметить, что все трое порталов согласны с тем, что игроки, вышедшие на замену в данном матче, получили ещё более низкие оценки, чем Сафонов, что подчёркивает не слишком удачное выступление россиянина на фоне остальных футболистов основы.

Напомним, что этот поединок стал для Матвея Сафонова четвертым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. За это время он пропустил пять мячей и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности лишь один раз, что, вероятно, повлияло на низкие оценки, полученные от аналитиков.