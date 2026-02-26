Капитан «Ювентуса»: «От поражения в Лиге чемпионов на сердце тяжело, хочется плакать»

Дата публикации: 26-02-2026 13:52

Капитан команды «Ювентус» Мануэль Локателли поделился своими эмоциями после вылета клуба из Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии «Ювентус» уступил турецкому гранду «Галатасараю» и не прошёл дальше.

«Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили в нашу победу. Мы вложили в каждую минуту этой игры всю душу и силы, даже больше, чем могли. Инцидент в первом матче существенно осложнил нам задачу, но я хочу искренне поблагодарить всех болельщиков. Атмосфера на стадионе была просто невероятной, такие эмоции останутся с нами на долгие годы. Мы получили заряд энергии и поддержки, который трудно забыть», — приводит слова Локателли издание Football Italia.

Первый поединок завершился серьёзной победой «Галатасарая» со счётом 5:2, что поставило туринцев в сложное положение перед ответной встречей. Во втором матче «Ювентус» сумел выиграть с результатом 3:2, причём команда забила два гола, будучи в меньшинстве на поле. Несмотря на этот подвиг, этого оказалось недостаточно для выходa в следующий раунд.

Таким образом, «Ювентус» покидает престижный европейский турнир, что стало большим разочарованием для всего клуба и его поклонников. Однако футболисты уже нацелены на новые задачи и будут стремиться показать себя в национальных соревнованиях и будущих международных турнирах.