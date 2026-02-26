Нападающий «Галатасарая» Осимхен: ожидал, что фанаты «Ювентуса» превратят нашу жизнь в ад

Дата публикации: 26-02-2026 13:54

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен поделился впечатлениями после выхода команды в 1/8 финала Лиги чемпионов, где в двухматчевом противостоянии они сумели преодолеть «Ювентус».

«Я прекрасно понимал, что сегодняшний вечер будет тяжёлым — я хорошо знаком с этой командой и знаю атмосферу на их стадионе. Было ясно, что соперник и фанаты «Ювентуса» сделают всё, чтобы усложнить нам жизнь и превратить её в настоящий кошмар. Тем не менее, спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры — их я тоже слышал, и мы не хотели, чтобы они возвращались домой разочарованными. Наша задача была выиграть, но, честно говоря, нам ещё предстоит много работать и совершенствоваться», — приводит слова Осимхена официальный сайт УЕФА.

В первом поединке «Галатасарай» одержал убедительную победу со счётом 5:2, а ответный матч завершился победой «Ювентуса» 3:2. Следует отметить, что итальянская команда сумела забить два гола, находясь в меньшинстве, что подчёркивает напряжённость и драматизм встречи.

Таким образом, несмотря на поражение в ответном матче, «Галатасарай» прошёл в следующий этап благодаря более убедительному результату в первой игре. Осимхен и его команда продемонстрировали настоящий командный дух и настойчивость, что поможет им в дальнейшем выступлении в турнире.