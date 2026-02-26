Футбол без дедлайнов: звезды, которые раскрылись после 25 лет

Дата публикации: 26-02-2026 13:00

Примеры Килиана Мбаппе, Эрлинга Холланда и Ламина Ямаля резко подняли планку ожиданий от молодых игроков. Сегодня, если футболист не раскрылся к 22-23 годам, мало кто верит, что он сможет стать звездой. Однако так было не всегда. Глобальная беттинговая компания 1xBet рассказывает о тех, кому потребовалось больше времени, чтобы стать чемпионами, рекордсменами и символами целых эпох.

Джейми Варди

Пример Джейми Варди - это сказка, которая стала реальностью. В начале карьеры он играл в полупрофессиональных лигах Англии и параллельно работал на заводе. Только в 25 лет Варди дебютировал за Лестер, а уже через несколько сезонов выиграл АПЛ и установил рекорд лиги по количеству матчей подряд с забитыми голами (11). Варди и Лестер стали синонимами футбольного чуда, но на этом нападающий не остановился - в сезоне-2019/20 он стал лучшим бомбардиром АПЛ.

Сейчас Джейми 39 лет и он продолжает показывать высокий уровень в Серии А, выступая за Кремонезе. Как и в Лестере, в его расписании нет спортзала, а футбольное долголетие помогает сохранять специальный рацион: тост с яйцом на завтрак, паста на обед и мясо на ужин. И, конечно, он продолжает пить свой любимый энергетик - им забит один из холодильников на тренировочной базе.

Дидье Дрогба

Ивуариец впервые громко заявил о себе в 25 лет, в сезоне-2002/03, когда вместе со скромным Генгамом финишировал на седьмом месте Лиги 1 и забил 17 голов за сезон. После этого он пошел на повышение в Марсель, а оттуда в Челси, с которым связан лучший период его карьеры.

В Лондоне Дидье Дрогба выиграл 13 титулов на внутренней арене и Лигу чемпионов-2011/12. В финальном матче против Баварии на «Альянц Арене» нападающий сперва спас свою команду от поражения на 88-й минуте, а затем реализовал решающий удар в серии пенальти. Хотя Дрогба и начал играть на топ-уровне в 26 лет, он считается одним из лучших нападающих XXI века.

Мохамед Салах

Кажется, что Мохамед Салах был на футбольном пантеоне всю жизнь, но это не так. В 2016 году, после двух аренд в Серии А, он понял, что будущего в Челси у него нет и перебрался в Рому на постоянной основе. В Риме египтянин почувствовал уверенность и добился большого прогресса, и через год, когда ему было 26 лет, перешел в Ливерпуль за €42 миллиона.

В составе «Красных» Салах четыре раза становился лучшим бомбардиром АПЛ, выиграл два чемпионства и Лигу чемпионов, а легенда Ливерпуля Джейми Каррагер назвал его самым выдающимся вингером в истории АПЛ.

Оливье Жиру

Трудно поверить, что Оливье Жиру, лучший бомбардир в истории сборной Франции, дебютировал в Лиге 1, когда ему было уже почти 24 года. А спустя всего два года он стал чемпионом страны в составе Монпелье. Игроку с таким потенциалом стало тесно в национальном чемпионате. И после двух прекрасных сезонов в Монпелье Жиру отправился в турне по топ-клубам - Арсенал, Челси и Милан.

В каждой команде он забивал много и эффектно. А его невероятный гол за Арсенал ударом «скорпионом» вошел в историю - если не видели, это нужно срочно исправить. Апогеем его карьеры стали победа на чемпионате мира-2018 и триумф с Челси в Лиге чемпионов.

Кейлор Навас

Завершает 1xBet review Кейлор Навас, который до 27 лет выступал на родине, а также в испанских Альбасете и Леванте. Костариканец мог бы так и остаться ярким голкипером, который не выиграл ничего значимого, но чемпионат мира 2014 года изменил все. Навас стал открытием турнира и получил приглашение в Реал, с которым три раза выиграл Лигу чемпионов. Дальше был Пари Сен-Жермен и менее сильные клубы. В итоге он выиграл 22 трофея в Европе и стал одним из лучших игроков из Центральной Америки в истории футбола.

Примеры наших героев доказывают, что талант всегда пробьет себе дорогу. Но у кого-то это получается в юниорском возрасте, а кто-то вызревает со временем - как хорошее вино.