Решающий отрезок сезона: букмекеры озвучили шансы «Арсенала» выиграть АПЛ

Дата публикации: 26-02-2026 13:30

За десять туров до финиша сезона английской премьер-лиги «канониры» возглавляют турнирную таблицу, но «горожане» набрали отличный ход и полны решимости обойти лидера. В этом материале анализируем котировки букмекеров на итоги сезона АПЛ, которые изменились на фоне последних результатов команд.

Команда Артеты все еще фаворит

В феврале «Арсенал» сделал сразу два порка «Манчестер Сити», потеряв очки в матчах, где команда Микеля Артеты изначально считалась очевидным фаворитом. Сначала «канониры» упустили победный счет на поле «Брентфорда» (1:1), а затем последовал провал на поле главного аутсайдера лиги «Вулверхэмптона», который смог отыграться с 0:2 – итоговая ничья 2:2.

Коллектив Хосепа Гвардиолы, тем временем, выдал победную серию из трех игр, что позволило «горожанам» сократить отставание до пяти очков при одной игре в запасе. На такие результаты мгновенно отреагировали букмекерские конторы с 18 лет, которые солидно повысили коэффициенты на чемпионство «Арсенала» - теперь такой исход оценивается в 1,48.

Кроме того, теперь возможный камбэк «Манчестер Сити» не видится столь нереалистичным. Поставить на чемпионский титул «горожан» букмекеры предлагают с коэффициентом 2,79.

Ожесточенная борьба за Лигу чемпионов

С большой долей вероятности «Арсенал» и «Манчестер Сити» распределят между собой первые два места в итоговой таблице АПЛ. При этом, на финишном отрезке сезона в лиге наблюдается ожесточенная борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов, которые предоставят третье и четвертые строчки.

Здесь букмекеры отводят неплохие шансы «Астон Вилле», которая сейчас замыкает тройку лидеров. Поставить на то, что клуб из Бирмингема финиширует в ТОП-4, можно с коэффициентом 1,65. Также эксперты считают, что в Лигу чемпионов вернется «Манчестер Юнайтед», который переродился под руководством Майкла Каррика и зафиксировался на четвертом месте – ставки в пользу «красных дьяволов» отмечены котировкой 1,90. Не списывают аналитики со счетов и «Челси» с «Ливерпулем», которые сейчас делят пятую позицию рейтинга – 2,10.