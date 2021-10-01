Шахтёр - Реал Мадрид 19 Октября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
19 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Реал Мадрид, которое состоится 19 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|01.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 5
|2 : 0
|21.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 1
|2 : 3
|25.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 5
|3 : 4
|15.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|4 : 0