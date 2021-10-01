Свернуть список

Шахтёр - Реал Мадрид 19 Октября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
19 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
ШахтерРеал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Реал Мадрид, которое состоится 19 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
01.12.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 5 Шахтёр Д2 : 0Реал Мадрид
21.10.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 1 Реал Мадрид2 : 3Шахтёр Д
25.11.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 5 Шахтёр Д3 : 4Реал Мадрид
15.09.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Реал Мадрид4 : 0Шахтёр Д

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close