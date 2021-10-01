Ньюкасл - Челси 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Челси, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Грейми Джонс
|Томас Тухель
История личных встреч
|15.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 1
|26.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0
|28.01.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|02.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|13.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|5 : 1