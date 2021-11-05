Реал Мадрид - Райо Вальекано 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
6 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 06 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Андони Ираола
История личных встреч
|28.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|23.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 3
|20.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 16
|10 : 2
|08.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
|08.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 11
|5 : 1
|30.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 31
|5 : 0
|02.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 3
|18.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 0
|24.09.2012
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 2