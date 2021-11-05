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Реал Мадрид - Райо Вальекано 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
6 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Реал МадридРайо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 06 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Андони Ираола
История личных встреч
28.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Райо Вальекано1 : 0Реал Мадрид
15.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид1 : 0Райо Вальекано
23.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Райо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
20.12.2015 Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид10 : 2Райо Вальекано
08.04.2015 Испания - Примера Тур 30 Райо Вальекано0 : 2Реал Мадрид
08.11.2014 Испания - Примера Тур 11 Реал Мадрид5 : 1Райо Вальекано
30.03.2014 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид5 : 0Райо Вальекано
02.11.2013 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано2 : 3Реал Мадрид
18.02.2013 Испания - Примера Тур 24 Реал Мадрид2 : 0Райо Вальекано
24.09.2012 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано0 : 2Реал Мадрид

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