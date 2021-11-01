Ювентус - Аталанта 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
27 Ноября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 27 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|14.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 3
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 2
|14.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0