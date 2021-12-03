Зенит - Ростов 3 Декабря прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
3 Декабря 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 03 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Виталий Витальевич Кафанов
История личных встреч
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 4
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 2
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 2
|19.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|6 : 1
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|28.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|0 : 5
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 0
|01.11.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 1
|11.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.