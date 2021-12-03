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Зенит - Ростов 3 Декабря прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
3 Декабря 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
ЗенитРостов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 03 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Виталий Витальевич Кафанов
История личных встреч
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов2 : 4Зенит
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит2 : 2Ростов
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов0 : 2Зенит
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 2Зенит
19.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит6 : 1Ростов
19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Ростов1 : 0Зенит
28.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Ростов0 : 5Зенит
25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит2 : 0Ростов
01.11.2018 Кубок России 1/8 финала Ростов3 : 1Зенит
11.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ростов0 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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