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Барселона - Эльче 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
18 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
БарселонаЭльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эльче, которое состоится 18 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
24.02.2021 Испания - Примера Тур 1 Барселона3 : 0Эльче
24.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Эльче0 : 2Барселона
24.01.2015 Испания - Примера Тур 20 Эльче0 : 6Барселона
16.01.2015 Кубок Испании 1/8 финала Эльче0 : 4Барселона
09.01.2015 Кубок Испании 1/8 финала Барселона5 : 0Эльче
24.08.2014 Испания - Примера Тур 1 Барселона3 : 0Эльче
11.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Эльче0 : 0Барселона
05.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Барселона4 : 0Эльче
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Барселона» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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