Барселона - Эльче 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
18 Декабря 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 18-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эльче, которое состоится 18 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|24.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|24.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 2
|24.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 6
|16.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|09.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 0
|24.08.2014
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|11.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 0
|05.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 18
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Барселона» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.