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Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 29 Января прямая трансляция

Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
29 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Питерборо Юнайтед Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 29 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Шотландия Даррен Фергюсон
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Шеффилд Юнайтед6 : 2Питерборо Юнайтед
11.02.2017 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 31 Питерборо Юнайтед0 : 1Шеффилд Юнайтед
17.09.2016 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 8 Шеффилд Юнайтед1 : 0Питерборо Юнайтед
02.01.2016 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 25 Шеффилд Юнайтед2 : 3Питерборо Юнайтед
18.08.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 3 Питерборо Юнайтед1 : 3Шеффилд Юнайтед
03.03.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 34 Шеффилд Юнайтед1 : 2Питерборо Юнайтед
19.08.2014 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 3 Питерборо Юнайтед1 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм27 57
2
Повышение
Блэкберн Роверс28 52
3
Плей-офф за повышение
Борнмут27 49
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс27 48
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион28 45
6
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун28 44
7 Ноттингем Форест28 43
8 Мидлсбро27 42
9 Ковентри Сити26 40
10 Лутон Таун26 38
11 Сток Сити27 38
12 Шеффилд Юнайтед25 36
13 Престон Норт Энд27 36
14 Блэкпул27 36
15 Миллуолл26 33
16 Бристоль Сити28 33
17 Суонси Сити25 32
18 Бирмингем Сити28 32
19 Халл Сити27 29
20 Кардифф Сити26 23
21 Рединг27 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед26 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти27 14
24
Зона вылета
Барнсли26 14

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