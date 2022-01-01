Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 29 Января прямая трансляция
Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
29 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 29 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Даррен Фергюсон
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|6 : 2
|11.02.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 31
|0 : 1
|17.09.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 8
|1 : 0
|02.01.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 25
|2 : 3
|18.08.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 3
|1 : 3
|03.03.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 34
|1 : 2
|19.08.2014
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 3
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|27
|57
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|28
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|27
|49
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|48
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|28
|45
| 6
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|28
|44
|7
|Ноттингем Форест
|28
|43
|8
|Мидлсбро
|27
|42
|9
|Ковентри Сити
|26
|40
|10
|Лутон Таун
|26
|38
|11
|Сток Сити
|27
|38
|12
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|13
|Престон Норт Энд
|27
|36
|14
|Блэкпул
|27
|36
|15
|Миллуолл
|26
|33
|16
|Бристоль Сити
|28
|33
|17
|Суонси Сити
|25
|32
|18
|Бирмингем Сити
|28
|32
|19
|Халл Сити
|27
|29
|20
|Кардифф Сити
|26
|23
|21
|Рединг
|27
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|26
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|27
|14
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|26
|14