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Фиорентина - Ювентус 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
02 марта 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Фиорентина Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 02 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
06.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Ювентус1 : 0Фиорентина
25.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина1 : 1Ювентус
22.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Ювентус0 : 3Фиорентина
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Ювентус3 : 0Фиорентина
14.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина0 : 0Ювентус
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Ювентус2 : 1Фиорентина
01.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Фиорентина0 : 3Ювентус
09.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Фиорентина0 : 2Ювентус
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус1 : 0Фиорентина
15.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина2 : 1Ювентус
Турнирная таблица
Предварительный раунд
Метка
Комо
Катандзаро
2 : 2 3 : 4
Тернана
Авеллино
1 : 1 4 : 3
Перуджа
Зюйдтироль
1 : 0
Падова
Алессандрия
0 : 2 ДВ
1-й раунд
Метка
Порденоне
Специя
1 : 3
Дженоа
Перуджа
3 : 2
Удинезе
Асколи
3 : 1
Фиорентина
Козенца
4 : 0
Беневенто
СПАЛ
2 : 1 ДВ
Читтаделла
Монца
2 : 1
Верона
Катандзаро
3 : 0
Кальяри
Пиза
3 : 1
Эмполи
Виченца
4 : 2
Парма
Лечче
1 : 3
Венеция
Фрозиноне
1 : 1 8 : 7
Торино
Кремонезе
0 : 0 4 : 1
Кротоне
Брешия
2 : 2 4 : 2
Болонья
Тернана
4 : 5
Салернитана
Реджина
2 : 0
Сампдория
Алессандрия
3 : 2
2-й раунд
Метка
A08
 Венеция
Тернана
3 : 1
A12
 Удинезе
Кротоне
4 : 0
A10
 Дженоа
Салернитана
1 : 0
A16
 Верона
Эмполи
3 : 4
A04
 Кальяри
Читтаделла
3 : 1
A06
 Фиорентина
Беневенто
2 : 1
A14
 Специя
Лечче
0 : 2
A02
 Сампдория
Торино
2 : 1
1/8 финала
Метка
B04
 Аталанта
Венеция
2 : 0
B03
 Наполи
Фиорентина
2 : 5 ДВ
B05
 Милан
Дженоа
3 : 1 ДВ
B06
 Лацио
Удинезе
1 : 0 ДВ
B01
 Ювентус
Сампдория
4 : 1
B02
 Сассуоло
Кальяри
1 : 0
B08
 Интер М
Эмполи
3 : 2 ДВ
B07
 Рома
Лечче
3 : 1
1/4 финала
Метка
QF4
 Интер М
Рома
2 : 0
QF3
 Милан
Лацио
4 : 0
QF2
 Аталанта
Фиорентина
2 : 3
QF1
 Ювентус
Сассуоло
2 : 1
1/2 финала
Метка
SF2
 Милан
Интер М
01.03
SF1
 Фиорентина
Ювентус
02.03

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