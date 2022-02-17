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Барселона - Галатасарай 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
10 марта 2022, четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Барселона Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Галатасарай, которое состоится 10 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Доменек Торрен
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Барселона» — «Галатасарай». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф
Брага
2 : 0
Брага
Шериф
2 : 0 3 : 2
1
1
2
2
A06
 Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д
Рейнджерс
2 : 4
Рейнджерс
Боруссия Д
2 : 2
0
1
4
6
A05
 Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит
Бетис
2 : 3
Бетис
Зенит
0 : 0
0
1
2
3
A04
 Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона
Наполи
1 : 1
Наполи
Барселона
2 : 4
1
0
5
3
A08
 Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту
Лацио
2 : 1
Лацио
Порту
2 : 2
1
0
4
3
A02
 Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта
Олимпиакос
2 : 1
Олимпиакос
Аталанта
0 : 3
2
0
5
1
A01
 Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья
Динамо З
3 : 1
Динамо З
Севилья
1 : 0
1
1
3
2
A03
 РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
2 : 2
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
1 : 3
1
0
5
3
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B03
 Порту (Португалия)
Лион (Франция)
Порту
Лион
09.03
Лион
Порту
17.03
0
0
0
0
B08
 Бетис (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Бетис
Айнтрахт Ф
09.03
Айнтрахт Ф
Бетис
17.03
0
0
0
0
B07
 РБ Лейпциг (Германия)
Спартак М (Россия)
РБ Лейпциг
Спартак М
10.03
Спартак М
РБ Лейпциг
17.03
0
0
0
0
B05
 Севилья (Испания)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
10.03
Вест Хэм Юнайтед
Севилья
17.03
0
0
0
0
B06
 Барселона (Испания)
Галатасарай (Турция)
Барселона
Галатасарай
10.03
Галатасарай
Барселона
17.03
0
0
0
0
B04
 Аталанта (Италия)
Байер (Германия)
Аталанта
Байер
10.03
Байер
Аталанта
17.03
0
0
0
0
B01
 Рейнджерс (Шотландия)
Црвена Звезда (Сербия)
Рейнджерс
Црвена Звезда
10.03
Црвена Звезда
Рейнджерс
17.03
0
0
0
0
B02
 Брага (Португалия)
Монако (Монако)
Брага
Монако
10.03
Монако
Брага
17.03
0
0
0
0

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