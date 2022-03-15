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Лос-Анджелес Клипперс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 26.03.2022

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
26 марта 2022, суббота. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Очки
0СШАзащДжей Скрабб
0
1СШАразРеджи Джексон
11
2СШАфорКавай Леонард
0
4СШАзащБрэндон Бостон
0
5СШАзащЛюк Кеннард
6
7СШАзащАмир Коффи
16
8СШАфорМаркус Моррис
2
13СШАлёгПол Джордж
0
14СШАзащТеренс Мэнн
12
17СШАзащДжейсон Престон
0
22СШАфорРодни Худ
3
23СШАфорРоберт Ковингтон
8
24СШАлёгНорман Пауэлл
0
33ФранцияфорНиколя Батюм
9
37СШАлёгШеми Оджелей
2
40ХорватияценИвица Зубац
7
55ГерманияфорАйзея Хартенштайн
12
Очки
0СШАразТайриз Макси
11
1СШАзащДжеймс Харден
29
5СШАMyles Powell
0
7СШАзащАйзея Джо
2
8СШАфорПол Миллсэп
0
9СШАценДеандре Джордан
2
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
12
14СШАлёгДэнни Грин
8
16СШАлёгЧарльз Браун
0
18СШАзащШейк Милтон
7
20СШАфорЖорж Ньянг
0
21КамерунценДжоэл Эмбиид
27
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
13
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
3
44СШАфорПол Рид
2
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
СШАДок Риверс
История личных встреч
22.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс101 : 102Лос-Анджелес Клипперс
17.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс106 : 103Лос-Анджелес Клипперс
28.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс122 : 112Филадельфия Сиксерс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс136 : 130Филадельфия Сиксерс
12.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс110 : 103Лос-Анджелес Клипперс
02.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс113 : 119Филадельфия Сиксерс
02.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 113Лос-Анджелес Клипперс
11.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс112 : 98Лос-Анджелес Клипперс
14.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс105 : 109Филадельфия Сиксерс
11.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс112 : 100Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
4 Майами Хит7447278089-77821210,63513,0
5 Милуоки Бакс7346278399-81011190,63013,5
6 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,62514,0
7 Бостон Селтикс7446288171-76781200,62214,0
8 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,0
9 Даллас Маверикс7445297886-77071190,60815,0
10 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
11 Чикаго Буллз7342318158-81331150,57517,5
12 Миннесота Тимбервулвз7543328657-83931180,57317,5
13 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,56218,5
14 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,56218,5
15 Бруклин Нетс7338358194-81791110,52121,5
16 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,51422,0
17 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50023,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
19 Нью-Йорк Никс7432427868-79071060,43228,0
20 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
21 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42528,5
22 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
23 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7327467826-83661000,37032,5
25 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
26 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33835,0
27 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
28 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27040,0
29 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27040,0
30 Хьюстон Рокетс7419558061-8724930,25741,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7447278089-77821210,6350,0
2 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6300,5
3 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6251,0
4 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6221,0
5 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5754,5
6 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5625,5
7 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5625,5
8 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5218,5
9 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5149,0
10 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50010,0
11 Нью-Йорк Никс7432427868-79071060,43215,0
12 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42515,5
13 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33822,0
14 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27027,0
15 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
4 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,0
5 Даллас Маверикс7445297886-77071190,60815,0
6 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
7 Миннесота Тимбервулвз7543328657-83931180,57317,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
10 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
11 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7327467826-83661000,37032,5
13 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
14 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
15 Хьюстон Рокетс7419558061-8724930,25741,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6250,0
2 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6220,0
3 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5624,5
4 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5217,5
5 Нью-Йорк Никс7432427868-79071060,43214,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6300,0
2 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5754,0
3 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5625,0
4 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33821,5
5 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27026,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7447278089-77821210,6350,0
2 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5149,0
3 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50010,0
4 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42515,5
5 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7445298398-79591190,6080,0
2 Денвер Наггетс7443318273-80951170,5812,0
3 Миннесота Тимбервулвз7543328657-83931180,5732,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7327467826-83661000,37017,5
5 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28823,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
5 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6890,0
2 Даллас Маверикс7445297886-77071190,6086,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42519,5
4 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39721,5
5 Хьюстон Рокетс7419558061-8724930,25732,0

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