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Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 27 Марта прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 27 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
30РоссияврИлья Самсонов
41ЧехияврВитек Ванечек
2КанадазщДжастин Шульц
3СШАзщНик Дженсен
6ЧехиязщМихал Кемпны
9РоссиязщДмитрий Орлов
42СловакиязщМартин Фегервары
74СШАзщДжон Карлсон
8РоссиянпАлександр Овечкин
19ШвециянпНиклас Бекстрём
20ДаниянпЛарс Эллер
21СШАнпГарнет Хэтэуэй
24КанаданпКоннор Макмайкл
39КанаданпЭнтони Манта
43КанаданпТом Уилсон
45ШвециянпАксель Юнссон-Фьелльбю
73СШАнпКонор Шири
90ШвециянпМаркус Юханссон
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
32СШАврДжон Гиллис
50КанадаврНико Доус
7КанадазщДаги Хэмилтон
28КанадазщДэймон Сиверсон
33КанадазщРайан Грейвз
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
76КанадазщПи Кей Суббэн
88КанадазщКевин Баль
11ШвециянпАндреас Юнссон
13ШвейцариянпНико Хишир
14КанаданпНатан Бастиан
16СШАнпДжимми Веси
17БеларусьнпЕгор Шарангович
18КанаданпДоусон Мерсер
20КанаданпМайкл Маклауд
42КанаданпЭй Джей Грир
63ШвециянпЙеспер Братт
70ШвециянпЙеспер Боквист
86СШАнпДжек Хьюз
90СловакиянпТомаш Татар
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4Вашингтон Кэпиталз
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз4 : 1 БВашингтон Кэпиталз
30.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз4 : 5 БНью-Джерси Дэвилз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5Вашингтон Кэпиталз
03.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
27.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
10.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Вашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
9 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
10 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
11 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
18 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
19 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
20 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
5 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
8 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
9 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
11 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
10 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
11 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
5 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
7 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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