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Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 28.03.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Лос-Анджелес Лейкерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Очки
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
3СШАзащСи Джей Макколлум
16
4СШАзащДевонте Грэм
2
5СШАфорХерберт Джонс
15
6СШАразТайрон Уоллес
0
8СШАфорНаджи Маршалл
2
9ИспанияценВилли Эрнангомес
0
10СШАценДжексон Хэйс
8
12СШАлёгГэри Кларк
0
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
26
15СШАзащХосе Альварадо
4
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
19
21СШАзащТони Снелл
0
22СШАлёгЛарри Нэнс
0
24СШАлёгАлайз Джонсон
0
25СШАзащТрей Мёрфи
21
41СШАзащГарретт Темпл
0
Очки
0СШАразРасселл Уэстбрук
18
1СШАфорТревор Ариза
0
2СШАзащУэйн Эллингтон
0
3СШАфорЭнтони Дэвис
0
4СШАзащДи Джей Огастин
6
5СШАзащТэйлен Хортон-Такер
7
6СШАлёгЛеброн Джеймс
39
7СШАлёгКармело Энтони
3
9СШАзащКент Бэйзмор
0
11СШАзащМалик Монк
23
12СШАзащКендрик Нанн
0
14СШАфорСтэнли Джонсон
0
15СШАзащОстин Ривз
0
20СШАзащЭйвери Брэдли
0
35СуданфорВеньен Габриэль
4
39СШАценДуайт Ховард
8
40СШАзащМейсон Джонс
0
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
28.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс95 : 123Нью-Орлеан Пеликанс
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс98 : 110Лос-Анджелес Лейкерс
24.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс128 : 111Лос-Анджелес Лейкерс
16.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс112 : 95Нью-Орлеан Пеликанс
02.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс114 : 122Лос-Анджелес Лейкерс
26.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс118 : 109Нью-Орлеан Пеликанс
04.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс123 : 113Нью-Орлеан Пеликанс
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс110 : 114Лос-Анджелес Лейкерс
01.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс102 : 130Лос-Анджелес Лейкерс
28.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс125 : 119Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6939,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
4 Бостон Селтикс7547288305-77901220,62714,0
5 Майами Хит7547288184-78921220,62714,0
6 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,62214,5
7 Милуоки Бакс7446288501-82281200,62214,5
8 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,5
9 Даллас Маверикс7445297886-77071190,60815,5
10 Денвер Наггетс7544318386-82021190,58717,0
11 Чикаго Буллз7443318256-82271170,58117,5
12 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,56818,5
13 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
14 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,55419,5
15 Бруклин Нетс7439358304-82741130,52721,5
16 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,51422,5
17 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50023,5
18 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
19 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44028,0
20 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43228,5
21 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42529,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс7431438044-81261050,41929,5
23 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40530,5
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36533,5
25 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
26 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33336,0
27 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28439,5
28 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26741,0
29 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26741,0
30 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26741,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7547288305-77901220,6270,0
2 Майами Хит7547288184-78921220,6270,0
3 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6220,5
4 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6220,5
5 Чикаго Буллз7443318256-82271170,5813,5
6 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,5684,5
7 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,5545,5
8 Бруклин Нетс7439358304-82741130,5277,5
9 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5148,5
10 Атланта Хоукс7437378357-83041110,5009,5
11 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44014,0
12 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43214,5
13 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33322,0
14 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26727,0
15 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26727,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6939,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
4 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,5
5 Даллас Маверикс7445297886-77071190,60815,5
6 Денвер Наггетс7544318386-82021190,58717,0
7 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42529,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс7431438044-81261050,41929,5
11 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40530,5
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36533,5
13 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
14 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28439,5
15 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26741,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7547288305-77901220,6270,0
2 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6220,5
3 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,5684,5
4 Бруклин Нетс7439358304-82741130,5277,5
5 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44014,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6220,0
2 Чикаго Буллз7443318256-82271170,5813,0
3 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,5545,0
4 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33321,5
5 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26726,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7547288184-78921220,6270,0
2 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5148,5
3 Атланта Хоукс7437378357-83041110,5009,5
4 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43214,5
5 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26727,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7445298398-79591190,6080,0
2 Денвер Наггетс7544318386-82021190,5871,5
3 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,5663,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36518,0
5 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28424,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42529,0
5 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6930,0
2 Даллас Маверикс7445297886-77071190,6086,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7431438044-81261050,41920,5
4 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40521,5
5 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26732,0

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