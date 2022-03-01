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Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
02 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
США Майк Салливан
История личных встреч
11.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
17.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Колорадо Эвеланш
29.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Питтсбург Пингвинз
19.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Питтсбург Пингвинз
12.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2Колорадо Эвеланш
10.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 4Питтсбург Пингвинз
18.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
10.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Питтсбург Пингвинз
20.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6840531514259-18710275,0
2 Флорида Пантерз6735834215275-1959873,1
3 Каролина Харрикейнз6839512615229-1619872,1
4 Нью-Йорк Рейнджерс6836442319211-1789368,4
5 Питтсбург Пингвинз6933536418231-1859266,7
6 Торонто Мэйпл Лифс6737421419252-2049167,9
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
8 Калгари Флэймз6735321818234-1658966,4
9 Бостон Брюинз6734622320212-1818966,4
10 Миннесота Уайлд6629754120244-2078765,9
11 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
12 Лос-Анджелес Кингз7028544623202-2008460,0
13 Сент-Луис Блюз6634123620234-1918362,9
14 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
15 Эдмонтон Ойлерз6831340525237-2198159,6
16 Даллас Старз66241042125195-1967959,8
17 Вегас Голден Найтс6930341328219-2067856,5
18 Виннипег Джетс6926524626215-2167655,1
19 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6628116327183-1836952,3
21 Коламбус Блю Джекетс6822642331221-2556950,7
22 Сан-Хосе Шаркс6720722630177-2136649,3
23 Анахайм Дакс6918545730193-2246647,8
24 Детройт Ред Уингз6715832732193-2586145,5
25 Баффало Сэйбрз6818333833186-2405943,4
26 Чикаго Блэкхоукс6815542834184-2395842,6
27 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
28 Нью-Джерси Дэвилз6716534138204-2475339,6
29 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
30 Сиэтл Кракен6718121540176-2364835,8
31 Аризона Койотс6716414141173-2424735,1
32 Монреаль Канадиенс6813322939173-2584734,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6735834215275-1959873,1
2 Каролина Харрикейнз6839512615229-1619872,1
3 Нью-Йорк Рейнджерс6836442319211-1789368,4
4 Питтсбург Пингвинз6933536418231-1859266,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6737421419252-2049167,9
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
7 Бостон Брюинз6734622320212-1818966,4
8 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
9 Нью-Йорк Айлендерс6628116327183-1836952,3
10 Коламбус Блю Джекетс6822642331221-2556950,7
11 Детройт Ред Уингз6715832732193-2586145,5
12 Баффало Сэйбрз6818333833186-2405943,4
13 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
14 Нью-Джерси Дэвилз6716534138204-2475339,6
15 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
16 Монреаль Канадиенс6813322939173-2584734,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6840531514259-18710275,0
2 Калгари Флэймз6735321818234-1658966,4
3 Миннесота Уайлд6629754120244-2078765,9
4 Лос-Анджелес Кингз7028544623202-2008460,0
5 Сент-Луис Блюз6634123620234-1918362,9
6 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
7 Эдмонтон Ойлерз6831340525237-2198159,6
8 Даллас Старз66241042125195-1967959,8
9 Вегас Голден Найтс6930341328219-2067856,5
10 Виннипег Джетс6926524626215-2167655,1
11 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
12 Сан-Хосе Шаркс6720722630177-2136649,3
13 Анахайм Дакс6918545730193-2246647,8
14 Чикаго Блэкхоукс6815542834184-2395842,6
15 Сиэтл Кракен6718121540176-2364835,8
16 Аризона Койотс6716414141173-2424735,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6839512615229-1619872,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс6836442319211-1789368,4
3 Питтсбург Пингвинз6933536418231-1859266,7
4 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
5 Нью-Йорк Айлендерс6628116327183-1836952,3
6 Коламбус Блю Джекетс6822642331221-2556950,7
7 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
8 Нью-Джерси Дэвилз6716534138204-2475339,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6735834215275-1959873,1
2 Торонто Мэйпл Лифс6737421419252-2049167,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
4 Бостон Брюинз6734622320212-1818966,4
5 Детройт Ред Уингз6715832732193-2586145,5
6 Баффало Сэйбрз6818333833186-2405943,4
7 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
8 Монреаль Канадиенс6813322939173-2584734,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6840531514259-18710275,0
2 Миннесота Уайлд6629754120244-2078765,9
3 Сент-Луис Блюз6634123620234-1918362,9
4 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
5 Даллас Старз66241042125195-1967959,8
6 Виннипег Джетс6926524626215-2167655,1
7 Чикаго Блэкхоукс6815542834184-2395842,6
8 Аризона Койотс6716414141173-2424735,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6735321818234-1658966,4
2 Лос-Анджелес Кингз7028544623202-2008460,0
3 Эдмонтон Ойлерз6831340525237-2198159,6
4 Вегас Голден Найтс6930341328219-2067856,5
5 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
6 Сан-Хосе Шаркс6720722630177-2136649,3
7 Анахайм Дакс6918545730193-2246647,8
8 Сиэтл Кракен6718121540176-2364835,8

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