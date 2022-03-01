Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
02 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Майк Салливан
История личных встреч
|11.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|29.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|68
|40
|5
|3
|1
|5
|14
|259-187
|102
|75,0
|2
|Флорида Пантерз
|67
|35
|8
|3
|4
|2
|15
|275-195
|98
|73,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|68
|39
|5
|1
|2
|6
|15
|229-161
|98
|72,1
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|36
|4
|4
|2
|3
|19
|211-178
|93
|68,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|69
|33
|5
|3
|6
|4
|18
|231-185
|92
|66,7
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|67
|37
|4
|2
|1
|4
|19
|252-204
|91
|67,9
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|8
|Калгари Флэймз
|67
|35
|3
|2
|1
|8
|18
|234-165
|89
|66,4
|9
|Бостон Брюинз
|67
|34
|6
|2
|2
|3
|20
|212-181
|89
|66,4
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|29
|7
|5
|4
|1
|20
|244-207
|87
|65,9
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|28
|5
|4
|4
|6
|23
|202-200
|84
|60,0
|13
|Сент-Луис Блюз
|66
|34
|1
|2
|3
|6
|20
|234-191
|83
|62,9
|14
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|31
|3
|4
|0
|5
|25
|237-219
|81
|59,6
|16
|Даллас Старз
|66
|24
|10
|4
|2
|1
|25
|195-196
|79
|59,8
|17
|Вегас Голден Найтс
|69
|30
|3
|4
|1
|3
|28
|219-206
|78
|56,5
|18
|Виннипег Джетс
|69
|26
|5
|2
|4
|6
|26
|215-216
|76
|55,1
|19
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|66
|28
|1
|1
|6
|3
|27
|183-183
|69
|52,3
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|68
|22
|6
|4
|2
|3
|31
|221-255
|69
|50,7
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|67
|20
|7
|2
|2
|6
|30
|177-213
|66
|49,3
|23
|Анахайм Дакс
|69
|18
|5
|4
|5
|7
|30
|193-224
|66
|47,8
|24
|Детройт Ред Уингз
|67
|15
|8
|3
|2
|7
|32
|193-258
|61
|45,5
|25
|Баффало Сэйбрз
|68
|18
|3
|3
|3
|8
|33
|186-240
|59
|43,4
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|68
|15
|5
|4
|2
|8
|34
|184-239
|58
|42,6
|27
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|16
|5
|3
|4
|1
|38
|204-247
|53
|39,6
|29
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|30
|Сиэтл Кракен
|67
|18
|1
|2
|1
|5
|40
|176-236
|48
|35,8
|31
|Аризона Койотс
|67
|16
|4
|1
|4
|1
|41
|173-242
|47
|35,1
|32
|Монреаль Канадиенс
|68
|13
|3
|2
|2
|9
|39
|173-258
|47
|34,6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|67
|35
|8
|3
|4
|2
|15
|275-195
|98
|73,1
|2
|Каролина Харрикейнз
|68
|39
|5
|1
|2
|6
|15
|229-161
|98
|72,1
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|36
|4
|4
|2
|3
|19
|211-178
|93
|68,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|69
|33
|5
|3
|6
|4
|18
|231-185
|92
|66,7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|67
|37
|4
|2
|1
|4
|19
|252-204
|91
|67,9
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|7
|Бостон Брюинз
|67
|34
|6
|2
|2
|3
|20
|212-181
|89
|66,4
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|66
|28
|1
|1
|6
|3
|27
|183-183
|69
|52,3
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|68
|22
|6
|4
|2
|3
|31
|221-255
|69
|50,7
|11
|Детройт Ред Уингз
|67
|15
|8
|3
|2
|7
|32
|193-258
|61
|45,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|68
|18
|3
|3
|3
|8
|33
|186-240
|59
|43,4
|13
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|16
|5
|3
|4
|1
|38
|204-247
|53
|39,6
|15
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|16
|Монреаль Канадиенс
|68
|13
|3
|2
|2
|9
|39
|173-258
|47
|34,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|68
|40
|5
|3
|1
|5
|14
|259-187
|102
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|67
|35
|3
|2
|1
|8
|18
|234-165
|89
|66,4
|3
|Миннесота Уайлд
|66
|29
|7
|5
|4
|1
|20
|244-207
|87
|65,9
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|28
|5
|4
|4
|6
|23
|202-200
|84
|60,0
|5
|Сент-Луис Блюз
|66
|34
|1
|2
|3
|6
|20
|234-191
|83
|62,9
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|31
|3
|4
|0
|5
|25
|237-219
|81
|59,6
|8
|Даллас Старз
|66
|24
|10
|4
|2
|1
|25
|195-196
|79
|59,8
|9
|Вегас Голден Найтс
|69
|30
|3
|4
|1
|3
|28
|219-206
|78
|56,5
|10
|Виннипег Джетс
|69
|26
|5
|2
|4
|6
|26
|215-216
|76
|55,1
|11
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|67
|20
|7
|2
|2
|6
|30
|177-213
|66
|49,3
|13
|Анахайм Дакс
|69
|18
|5
|4
|5
|7
|30
|193-224
|66
|47,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|68
|15
|5
|4
|2
|8
|34
|184-239
|58
|42,6
|15
|Сиэтл Кракен
|67
|18
|1
|2
|1
|5
|40
|176-236
|48
|35,8
|16
|Аризона Койотс
|67
|16
|4
|1
|4
|1
|41
|173-242
|47
|35,1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|68
|39
|5
|1
|2
|6
|15
|229-161
|98
|72,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|36
|4
|4
|2
|3
|19
|211-178
|93
|68,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|69
|33
|5
|3
|6
|4
|18
|231-185
|92
|66,7
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|66
|28
|1
|1
|6
|3
|27
|183-183
|69
|52,3
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|68
|22
|6
|4
|2
|3
|31
|221-255
|69
|50,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|67
|17
|4
|0
|4
|7
|35
|172-237
|53
|39,6
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|16
|5
|3
|4
|1
|38
|204-247
|53
|39,6
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|67
|35
|8
|3
|4
|2
|15
|275-195
|98
|73,1
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|67
|37
|4
|2
|1
|4
|19
|252-204
|91
|67,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|31
|9
|2
|4
|2
|18
|219-185
|90
|68,2
|4
|Бостон Брюинз
|67
|34
|6
|2
|2
|3
|20
|212-181
|89
|66,4
|5
|Детройт Ред Уингз
|67
|15
|8
|3
|2
|7
|32
|193-258
|61
|45,5
|6
|Баффало Сэйбрз
|68
|18
|3
|3
|3
|8
|33
|186-240
|59
|43,4
|7
|Оттава Сенаторз
|66
|19
|3
|1
|2
|4
|37
|171-217
|52
|39,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|68
|13
|3
|2
|2
|9
|39
|173-258
|47
|34,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|68
|40
|5
|3
|1
|5
|14
|259-187
|102
|75,0
|2
|Миннесота Уайлд
|66
|29
|7
|5
|4
|1
|20
|244-207
|87
|65,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|66
|34
|1
|2
|3
|6
|20
|234-191
|83
|62,9
|4
|Нэшвилл Предаторз
|67
|32
|5
|2
|2
|2
|24
|221-195
|82
|61,2
|5
|Даллас Старз
|66
|24
|10
|4
|2
|1
|25
|195-196
|79
|59,8
|6
|Виннипег Джетс
|69
|26
|5
|2
|4
|6
|26
|215-216
|76
|55,1
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|68
|15
|5
|4
|2
|8
|34
|184-239
|58
|42,6
|8
|Аризона Койотс
|67
|16
|4
|1
|4
|1
|41
|173-242
|47
|35,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|67
|35
|3
|2
|1
|8
|18
|234-165
|89
|66,4
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|70
|28
|5
|4
|4
|6
|23
|202-200
|84
|60,0
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|68
|31
|3
|4
|0
|5
|25
|237-219
|81
|59,6
|4
|Вегас Голден Найтс
|69
|30
|3
|4
|1
|3
|28
|219-206
|78
|56,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|69
|26
|3
|3
|3
|6
|28
|196-199
|73
|52,9
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|67
|20
|7
|2
|2
|6
|30
|177-213
|66
|49,3
|7
|Анахайм Дакс
|69
|18
|5
|4
|5
|7
|30
|193-224
|66
|47,8
|8
|Сиэтл Кракен
|67
|18
|1
|2
|1
|5
|40
|176-236
|48
|35,8