Сампдория - Рома 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
03 апреля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Рома, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Рома
Рим
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|4 : 1
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|24.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 1
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|70,0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|69,0
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|65,6
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|58,6
| 6
Лига Европы
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|56,7
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|54,4
|8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|54,0
|9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|47,8
|10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|46,7
|11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|40,2
|12
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|37,9
|13
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|36,7
|14
|Удинезе
|28
|6
|12
|10
|36-46
|30
|35,7
|15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|32,2
|16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|32,2
|17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|27,8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|25,3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|3
|7
|18
|22-65
|16
|19,0