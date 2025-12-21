Дата публикации: 21-12-2025 15:20

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выступил с инициативой начать переговоры о продлении контракта с одним из ключевых защитников команды Йошко Гвардиолом. Об этом сообщает издание TEAMtalk со ссылкой на авторитетный источник The Guardian.

В нынешнем сезоне 23-летний хорватский футболист в основном располагается в центре обороны, выступая в паре с Рубеном Диашем. По информации журналистов, руководство Манчестер Сити собирается обеспечить долгосрочное присутствие Гвардиола в команде – клуб хочет подписать с игроком новый контракт уже в ближайшее время, чтобы он продолжил оставаться важной частью основной схемы клуба и позволил строить планы на будущее.

Несмотря на то что действующее соглашение с хорватским защитником рассчитано до 2028 года, "горожане" желают заключить продление уже этим летом. Основная причина – желание закрепить за собой одного из самых ценных игроков обороны, а также создать дополнительную стабильность в команде. По слухам, клуб готов предложить Гвардиолу улучшенные финансовые условия – ожидается существенное увеличение зарплаты по новому контракту. Именно Гвардиол стал одним из самых задействованных игроков при Гвардиоле в текущем сезоне, что только подчёркивает его важнейшее значение для клуба.

Стоит также напомнить, что за ситуацией вокруг Гвардиола внимательно следит испанская Барселона. Каталонский клуб рассматривает хорвата в качестве приоритетного кандидата для усиления защиты на следующие сезоны. Интерес Барселоны к Гвардиолу может стать дополнительным стимулом для Манчестер Сити максимально ускорить процесс переговоров и не допустить ухода игрока.

В сезоне 2025-2026 годов Гвардиол уже провёл 20 матчей за Манчестер Сити во всех соревнованиях, успев отметиться двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами. Такие показатели ещё раз свидетельствуют о высоком уровне игры хорвата и его важности для команды Пепа Гвардиолы.