Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 18:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
44 Франция пз Бубакар Камара
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
13 Дания пз Патрик Доргу
7 Англия пз Мэйсон Маунт
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Астон Вилла
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла0 : 0Манчестер Юнайтед
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Астон Вилла
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
10.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед4 : 2Астон Вилла
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла2 : 2Манчестер Юнайтед
10.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Астон Вилла
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Астон Вилла
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 4Астон Вилла
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла1 : 0
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 4
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 4Манчестер Юнайтед
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
2
Лига чемпионов
Арсенал1636
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Кристал Пэлас1626
8 Манчестер Юнайтед1626
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1624
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Тоттенхэм Хотспур1722
14 Борнмут1722
15 Фулхэм1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

