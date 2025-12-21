Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 18:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|22
|зщ
|Ян Матсен
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|13
|пз
|Патрик Доргу
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Рубен Аморим
История личных встреч
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 2
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|23.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|10.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Кристал Пэлас
|16
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|16
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|14
|Борнмут
|17
|22
|15
|Фулхэм
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2