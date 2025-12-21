01:48 ()
Эльче - Райо Вальекано 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 19:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
21 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Эльче
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Райо Вальекано, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Райо Вальекано
Мадрид
13ИспанияврИньяки Пенья
15ИспаниязщАльваро Нуньес
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
23ИспаниязщВиктор Чуст
6ИспаниязщПедро Бигас
39ИспаниязщЭктор Форт
8ИспанияпзМарк Агуадо
16ПортугалияпзМартим Нету
14ИспанияпзАлейс Фебас
11ИспаниянпХерман Валера
10ИспаниянпРафаэль Мир
13АргентинаврАугусто Баталья
20АлбаниязщИван Балиу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
3ИспаниязщПеп Чаварриа
4ИспанияпзПедро Диас
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
18ИспаниянпАльваро Гарсия
7ИспаниянпИси Паласон
10ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
29.04.2023Испания - Примера32-й турЭльче4 : 0Райо Вальекано
03.10.2022Испания - Примера7-й турРайо Вальекано2 : 1Эльче
18.02.2022Испания - Примера25-й турЭльче2 : 1Райо Вальекано
17.10.2021Испания - Примера9-й турРайо Вальекано2 : 1Эльче
17.01.2021Кубок Испании1/16 финалаРайо Вальекано2 : 0Эльче
08.03.2020Испания - СегундаСегунда. 31-й турРайо Вальекано2 : 3Эльче
05.10.2019Испания - СегундаСегунда. 10-й турЭльче1 : 1Райо Вальекано
21.01.2017Испания - СегундаСегунда. 22-й турРайо Вальекано1 : 1Эльче
20.08.2016Испания - СегундаСегунда. 1-й турЭльче2 : 1Райо Вальекано
09.02.2015Испания - Примера22-й турЭльче2 : 0Райо Вальекано
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 1Эльче
13.12.2025Испания — Примера16-й тур3 : 1Эльче
07.12.2025Испания — Примера15-й турЭльче3 : 0
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВЭльче
28.11.2025Испания — Примера14-й тур1 : 0Эльче
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й турРайо Вальекано3 : 0
15.12.2025Испания — Примера16-й турРайо Вальекано0 : 0
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 2Райо Вальекано
07.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 0Райо Вальекано
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВРайо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1723
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1618
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1615
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

