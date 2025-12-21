Эльче - Райо Вальекано 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 19:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
21 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Райо Вальекано, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|6
|зщ
|Педро Бигас
|39
|зщ
|Эктор Форт
|8
|пз
|Марк Агуадо
|16
|пз
|Мартим Нету
|14
|пз
|Алейс Фебас
|11
|нп
|Херман Валера
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|4
|пз
|Педро Диас
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|10
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Иньиго Перес
История личных встреч
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|03.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 1
|18.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|08.03.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|2 : 3
|05.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|1 : 1
|21.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 1
|20.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|2 : 1
|09.02.2015
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|28.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|17
|23
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|16
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10