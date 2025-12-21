Фейеноорд - Твенте 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 15:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
21 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Твенте
Энсхеде
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|15
|зщ
|Джордан Бос
|40
|пз
|Лучано Валенте
|16
|пз
|Лео Сауэр
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|17
|нп
|Каспер Тенгстедт
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|39
|зщ
|Матс Ротс
|23
|зщ
|Став Лемкин
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|7
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Робин ван Перси
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 6
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 6
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|Эксельсиор
|16
|19
|12
|ПЕК Зволле
|17
|19
|13
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|14
|Фортуна
|16
|18
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|17
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12