Фейеноорд - Твенте 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 15:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
21 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Фейеноорд
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Твенте, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Твенте
Энсхеде
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
15 Австралия зщ Джордан Бос
40 Нидерланды пз Лучано Валенте
16 Словакия пз Лео Сауэр
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
17 Дания нп Каспер Тенгстедт
11 Португалия нп Гонсалу Боржеш
9 Япония нп Аясэ Уэда
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
23 Израиль зщ Став Лемкин
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
7 Хорватия нп Марко Пьяца
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Твенте2 : 6Фейеноорд
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фейеноорд2 : 1Твенте
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Фейеноорд0 : 0Твенте
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте2 : 1Фейеноорд
29.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте1 : 1Фейеноорд
09.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Фейеноорд2 : 0Твенте
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд1 : 2Твенте
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 1 ДВФейеноорд
28.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Твенте0 : 0Фейеноорд
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте2 : 2Фейеноорд
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд2 : 3
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Фейеноорд
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 4 : 3Фейеноорд
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Фейеноорд6 : 1
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 2Фейеноорд
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 6Твенте
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 1Твенте
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Твенте1 : 0
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1723
10 Спарта1620
11 Эксельсиор1619
12 ПЕК Зволле1719
13 Гоу Эхед Иглс1618
14 Фортуна1618
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1714
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

