Сассуоло - Торино 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Андреа Кальцавара (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Торино, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Торино
Турин
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|40
|пз
|Астер Вранкс
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Кристиан Вольпато
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Альберто Палеари
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|61
|пз
|Адриен Тамез
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Марко Барони
История личных встреч
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|03.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|17.03.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 2
|23.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 3
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|15
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|15
|26
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Кремонезе
|16
|21
|10
|Сассуоло
|15
|21
|11
|Удинезе
|15
|21
|12
|Аталанта
|15
|19
|13
|Торино
|15
|17
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Дженоа
|15
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|15
|6