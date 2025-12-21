01:48 ()
Сассуоло - Торино 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Андреа Кальцавара (Италия);
Сассуоло
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Торино, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Торино
Турин
49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
40БельгияпзАстер Вранкс
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
7ИталияпзКристиан Вольпато
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
1ИталияврАльберто Палеари
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
13ЧилизщГильермо Марипан
32АлбанияпзКристьян Аслани
16НорвегияпзМаркус Педерсен
20АвстрияпзВалентино Лацаро
10ХорватияпзНикола Влашич
22ИталияпзЧезаре Казадей
61ФранцияпзАдриен Тамез
19ШотландиянпЧе Адамс
18АргентинанпДжованни Симеоне
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияМарко Барони
История личных встреч
10.02.2024Италия - Серия А24-й турСассуоло1 : 1Торино
06.11.2023Италия - Серия А11-й турТорино2 : 1Сассуоло
03.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турСассуоло1 : 1Торино
17.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турТорино0 : 1Сассуоло
23.01.2022Италия - Серия А23-й турТорино1 : 1Сассуоло
17.09.2021Италия - Серия А4-й турСассуоло0 : 1Торино
17.03.2021Италия - Серия А24-й турТорино3 : 2Сассуоло
23.10.2020Италия - Серия А5-й турСассуоло3 : 3Торино
18.01.2020Италия - Серия А20-й турСассуоло2 : 1Торино
25.08.2019Италия - Серия А1-й турТорино2 : 1Сассуоло
14.12.2025Италия — Серия А15-й тур2 : 2Сассуоло
06.12.2025Италия — Серия А14-й турСассуоло3 : 1
28.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 0Сассуоло
24.11.2025Италия — Серия А12-й турСассуоло2 : 2
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 3Сассуоло
13.12.2025Италия — Серия А15-й турТорино1 : 0
08.12.2025Италия — Серия А14-й турТорино2 : 3
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 1Торино
24.11.2025Италия — Серия А12-й турТорино1 : 5
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 0Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1530
5
Лига Европы
Ювентус1526
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Кремонезе1621
10 Сассуоло1521
11 Удинезе1521
12 Аталанта1519
13 Торино1517
14 Лечче1516
15 Кальяри1514
16 Дженоа1514
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1510
20
Зона вылета
Фиорентина156

Отзывы и комментарии к матчу

