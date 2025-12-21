01:49 ()
Фортуна - АЗ Алкмар 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 17:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
21 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фортуна
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - АЗ Алкмар, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
АЗ Алкмар
Алкмар
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
44 Испания зщ Иван Маркес
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
20 Франция пз Эдуар Мишю
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
17 Суринам пз Джастин Лонвейк
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
15 Мексика зщ Матео Чавес
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
26 Нидерланды пз Кес Смит
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
7 Бразилия нп Уэсли Патати
17 Дания нп Исак Йенсен
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар1 : 0Фортуна
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна1 : 0АЗ Алкмар
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фортуна1 : 2АЗ Алкмар
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар4 : 0Фортуна
16.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фортуна0 : 3АЗ Алкмар
22.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур АЗ Алкмар3 : 1Фортуна
16.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Фортуна1 : 2АЗ Алкмар
02.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар2 : 1Фортуна
08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар1 : 0Фортуна
26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фортуна3 : 3АЗ Алкмар
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фортуна2 : 3
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 0Фортуна
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Фортуна1 : 3
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Фортуна1 : 1
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Фортуна
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур АЗ Алкмар0 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур АЗ Алкмар2 : 2
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3АЗ Алкмар
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1723
10 Спарта1620
11 Эксельсиор1619
12 ПЕК Зволле1719
13 Гоу Эхед Иглс1618
14 Фортуна1618
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1714
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

