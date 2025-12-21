Фортуна - АЗ Алкмар 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 17:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
21 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - АЗ Алкмар, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
АЗ Алкмар
Алкмар
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|44
|зщ
|Иван Маркес
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|34
|зщ
|Мес де Вит
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|15
|зщ
|Матео Чавес
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|26
|пз
|Кес Смит
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|нп
|Уэсли Патати
|17
|нп
|Исак Йенсен
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|16.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|02.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 3
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|Эксельсиор
|16
|19
|12
|ПЕК Зволле
|17
|19
|13
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|14
|Фортуна
|16
|18
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|17
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12