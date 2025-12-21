Вильярреал - Барселона 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 17:15
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
21 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Луис Жуниор
|26
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|4
|зщ
|Рафа Марин
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|20
|нп
|Альберто Молейро
|22
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|21
|пз
|Френки де Йонг
|7
|нп
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 5
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|17
|23
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|16
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10