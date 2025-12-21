01:48 ()
Вильярреал - Барселона 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 17:15
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
21 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Вильярреал
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
1БразилияврЛуис Жуниор
26ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
17КанадазщТейджон Бьюкенен
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
4ИспаниязщРафа Марин
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
20ИспаниянпАльберто Молейро
22ИспаниянпАйосе Перес
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
21НидерландыпзФренки де Йонг
7ИспаниянпФерран Торрес
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
18.05.2025Испания — Примера37-й турБарселона2 : 3Вильярреал
22.09.2024Испания — Примера6-й турВильярреал1 : 5Барселона
27.01.2024Испания - Примера22-й турБарселона3 : 5Вильярреал
27.08.2023Испания - Примера3-й турВильярреал3 : 4Барселона
12.02.2023Испания - Примера21-й турВильярреал0 : 1Барселона
20.10.2022Испания - Примера10-й турБарселона3 : 0Вильярреал
22.05.2022Испания - Примера38-й турБарселона0 : 2Вильярреал
27.11.2021Испания - Примера15-й турВильярреал1 : 3Барселона
25.04.2021Испания - Примера32-й турВильярреал1 : 2Барселона
27.09.2020Испания - Примера3-й турБарселона4 : 0Вильярреал
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 1Вильярреал
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турВильярреал2 : 3
06.12.2025Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 0
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 1 3 : 5Вильярреал
30.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 3Вильярреал
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 2Барселона
13.12.2025Испания — Примера16-й турБарселона2 : 0
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБарселона2 : 1
06.12.2025Испания — Примера15-й тур3 : 5Барселона
02.12.2025Испания — Примера19-й турБарселона3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1723
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1618
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1615
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

