Ренн - Ле-Сабль 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 18:30
21 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
Ренн
Ле-Сабль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ле-Сабль, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ле-Сабль
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ренн3 : 1
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 5 : 0Ренн
28.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 1Ренн
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1
07.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 0 : 1Ренн
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Дранси
0 : 1
Роморантен
Авуэн
4 : 1
Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
0 : 2
Авранш
Див-Кабур
1 : 1 5 : 4
2-й раунд
Канн
Анси
1 : 2
Понтарлье
Сошо
2 : 2 5 : 6
Трелисак
По
0 : 2
Ирис Клуб де Круа
Расинг
2 : 2 7 : 6
Шалан
Понтиви
0 : 2
Байё
Кан
3 : 2
Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
0 : 3
Булонь
Дюнкерк
2 : 2 3 : 5
Блуа
Клермон
1 : 1 7 : 6
3-й раунд
Конкарно
Стад Брьошен
1 : 0
Анси
Гренобль
1 : 2
Саргемин
Нанси
3 : 4
Юнион Сен-Жан
Орлеан
1 : 2
Кане Руссийон
Родез
1 : 0
Бишайм
Ред Стар
1 : 1 9 : 8
О Лион
Фёр
1 : 1 4 : 2
Мериньяк
По
1 : 0
Роморантен
Блуа
2 : 2 6 : 7
Вандея Фонтене
Шатору
4 : 1
Марманд
Бассен д'Аркашон
0 : 0 1 : 4
1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
Реймс
0 : 4
Авранш
Брест
1 : 1 5 : 4
Периньи
Ле-Ман
1 : 2
Ле-Эрбье
Анже
0 : 0 5 : 6
Кане Руссийон
Монпелье
0 : 1
Генгам
Лаваль
0 : 1
Ланс
Феньи Ольнуа
3 : 1
Фремен
Шантийи
0 : 3
Бишайм
Метц
0 : 3
Байё
Блуа
2 : 1
Лузитанос Сен-Мор
Лилль
0 : 1
Гозье
Лорьян
0 : 7
Олимпик Маркуа
Труа
1 : 3
Понтиви
Бастия
0 : 1
Стад Бетюн
Сошо
2 : 4
Раон-л'Этап
Париж
0 : 3
Мериньяк
Истр
0 : 0 5 : 6
Лион-Дюшер
Тулуза
1 : 2
Гренобль
Нанси
1 : 1 3 : 5
Вандея Фонтене
ПСЖ
20.12
Бурк-Перонна
Марсель
21.12
Ницца
Сент-Этьен
21.12
Осер
Монако
21.12
Конкарно
Нант
21.12
Страсбург
Дюнкерк
21.12
Ле-Пюи Фут 43
Бордо
21.12
Монтрёй
Шовиньи
21.12
Ренн
Ле-Сабль
21.12
Бассен д'Аркашон
О Лион
21.12
Гавр
Амьен
21.12
Орлеан
Дьепп
21.12
Лион
Сен-Сир Коллонж
21.12

