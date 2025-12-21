«Реал Сосьедад» официально назначил Пеллегрино Матараццо новым главным тренером

Дата публикации: 21-12-2025 01:58

Итальянский специалист Пеллегрино Матараццо назначен новым главным тренером футбольного клуба Реал Сосьедад, который выступает в испанской Ла Лиге. Официальное подтверждение о назначении появилось на странице клуба в социальной сети Х.

До этого Матараццо строил свою тренерскую карьеру исключительно в Германии. За годы работы он сотрудничал с такими командами, как Нюрнберг, Хоффенхайм и Штутгарт, где заработал репутацию амбициозного и тактически грамотного наставника. Новый вызов в Испании станет для него первой работой вне пределов немецкого чемпионата и началом нового этапа в профессиональной деятельности.

В настоящее время Реал Сосьедад занимает 16-е место в таблице Примеры, имея в своем активе 17 набранных очков. За прошедшие 17 туров клуб одержал четыре победы, сыграл пять матчей вничью и потерпел восемь поражений. В общей сложности команда забила 21 мяч и пропустила 25 голов. До назначения Матараццо командой руководил Серхио Франсиско, однако из-за неудовлетворительных результатов было принято решение о смене тренера.

Стоит отметить, что с лета 2023 года в составе Реала Сосьедад выступает российский атакующий полузащитник Арсен Захарян. Молодой футболист быстро завоевал доверие тренерского штаба, стал важным игроком основного состава и регулярно выходит на поле. Теперь вместе с новым наставником он будет стремиться достичь новых успехов и помочь команде выбраться из сложной турнирной ситуации.