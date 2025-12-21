Килиан Мбаппе повторил вечный рекорд Криштиану Роналду в мадридском «Реале»

Дата публикации: 21-12-2025 01:58

Французский нападающий Килиан Мбаппе достиг впечатляющего результата, отправив в ворота соперников свой 59-й мяч за мадридский Реал в 2025 году. Этот важный гол был забит во время поединка 17-го тура испанской Примеры против Севильи - встреча завершилась победой Реала со счётом 2:0. Для Мбаппе данный результат стал ещё одним подтверждением его мастерства и профессионализма.

Благодаря этому голу, Килиан Мбаппе сумел повторить исторический рекорд одного из величайших бомбардиров в истории клуба - Криштиану Роналду, который также забил 59 мячей за календарный год, сделав это в 2013 году. Теперь француз и португалец делят этот внушительный показатель, что подчеркивает впечатляющее выступление нового нападающего сливочных.

Следует отметить, что до завершения 2025 года мадридский клуб не проведёт больше матчей, поскольку после встречи с Севильей у команды наступает рождественская пауза. В связи с этим Килиану не удастся обогнать португальского нападающего в текущем году, но сам факт повторения подобного достижения впечатляет и говорит о высочайшем уровне его игры.

Килиан Мбаппе присоединился к Реалу в 2024 году, подписав контракт, рассчитанный до 2029 года. В сезоне 2024-2025 французский форвард уже провёл 27 встреч в составе мадридцев во всех официальных соревнованиях, где отметился не только 30 забитыми голами, но и отдал четыре результативные передачи партнёрам. Его стабильная результативность помогает клубу решать самые амбициозные задачи, а болельщики с нетерпением ждут дальнейших рекордов Килиана в футболке королевского клуба.