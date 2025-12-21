«Тоттенхэм» побил собственный антирекорд в АПЛ после встречи с «Ливерпулем»

Дата публикации: 21-12-2025 02:00

«Тоттенхэм» установил новый антирекорд в истории английской Премьер-лиги - команда впервые проиграла 11 домашних матчей за один календарный год. На родном стадионе «Тоттенхэм Хотспур» за 2025 год клуб смог набрать лишь 15 очков из возможных 54 - об этом сообщает портал Squawka в социальной сети X. Такой результат говорит о серьёзных проблемах команды на собственном поле, что стало неожиданностью для многих болельщиков.

В рамках 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» уступил гостям из «Ливерпуля» со счётом 1:2. В последних восьми встречах в АПЛ подопечные тренера потерпели пять поражений, дважды сыграли вничью и лишь один раз смогли одержать победу. Это один из худших отрезков «Тоттенхэма» за последние сезоны, что отразилось и на общем положении в таблице.

Сейчас «Тоттенхэм» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своём активе 22 очка. В следующем туре, который пройдёт 28 декабря, лондонский клуб встретится с командой «Кристал Пэлас». Болельщики надеются на более удачное выступление, чтобы улучшить текущие результаты и подняться выше в чемпионате Англии.