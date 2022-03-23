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Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
03 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Торонто Мэйпл Лифс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 БФиладельфия Флайерз
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 БТоронто Мэйпл Лифс
28.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4 БТоронто Мэйпл Лифс
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 6Филадельфия Флайерз
25.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 0Филадельфия Флайерз
19.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
13.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6840531514259-18710275,0
2 Флорида Пантерз6835934215282-20110073,5
3 Каролина Харрикейнз6839512615229-1619872,1
4 Нью-Йорк Рейнджерс6936442320211-1819367,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6732924218224-1879268,7
6 Питтсбург Пингвинз6933536418231-1859266,7
7 Торонто Мэйпл Лифс6737421419252-2049167,9
8 Калгари Флэймз6735321818234-1658966,4
9 Бостон Брюинз6734622320212-1818966,4
10 Миннесота Уайлд6629754120244-2078765,9
11 Сент-Луис Блюз6734123720239-1978462,7
12 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
13 Лос-Анджелес Кингз7028544623202-2008460,0
14 Эдмонтон Ойлерз6931440525243-2248360,1
15 Нэшвилл Предаторз6832522225224-1998260,3
16 Вегас Голден Найтс7031341328224-2088057,1
17 Даллас Старз66241042125195-1967959,8
18 Виннипег Джетс6926524626215-2167655,1
19 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6729116327186-1837153,0
21 Коламбус Блю Джекетс6822642331221-2556950,7
22 Анахайм Дакс7019545730198-2246848,6
23 Сан-Хосе Шаркс6720722630177-2136649,3
24 Детройт Ред Уингз6815832733195-2636144,9
25 Баффало Сэйбрз6919333833190-2436144,2
26 Чикаго Блэкхоукс6915542835186-2445842,0
27 Оттава Сенаторз6720312437176-2195440,3
28 Нью-Джерси Дэвилз6816534238210-2545439,7
29 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
30 Сиэтл Кракен6818121541178-2414835,3
31 Аризона Койотс6816414142173-2474734,6
32 Монреаль Канадиенс6813322939173-2584734,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6835934215282-20110073,5
2 Каролина Харрикейнз6839512615229-1619872,1
3 Нью-Йорк Рейнджерс6936442320211-1819367,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6732924218224-1879268,7
5 Питтсбург Пингвинз6933536418231-1859266,7
6 Торонто Мэйпл Лифс6737421419252-2049167,9
7 Бостон Брюинз6734622320212-1818966,4
8 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
9 Нью-Йорк Айлендерс6729116327186-1837153,0
10 Коламбус Блю Джекетс6822642331221-2556950,7
11 Детройт Ред Уингз6815832733195-2636144,9
12 Баффало Сэйбрз6919333833190-2436144,2
13 Оттава Сенаторз6720312437176-2195440,3
14 Нью-Джерси Дэвилз6816534238210-2545439,7
15 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
16 Монреаль Канадиенс6813322939173-2584734,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6840531514259-18710275,0
2 Калгари Флэймз6735321818234-1658966,4
3 Миннесота Уайлд6629754120244-2078765,9
4 Сент-Луис Блюз6734123720239-1978462,7
5 Лос-Анджелес Кингз7028544623202-2008460,0
6 Эдмонтон Ойлерз6931440525243-2248360,1
7 Нэшвилл Предаторз6832522225224-1998260,3
8 Вегас Голден Найтс7031341328224-2088057,1
9 Даллас Старз66241042125195-1967959,8
10 Виннипег Джетс6926524626215-2167655,1
11 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
12 Анахайм Дакс7019545730198-2246848,6
13 Сан-Хосе Шаркс6720722630177-2136649,3
14 Чикаго Блэкхоукс6915542835186-2445842,0
15 Сиэтл Кракен6818121541178-2414835,3
16 Аризона Койотс6816414142173-2474734,6
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6839512615229-1619872,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс6936442320211-1819367,4
3 Питтсбург Пингвинз6933536418231-1859266,7
4 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
5 Нью-Йорк Айлендерс6729116327186-1837153,0
6 Коламбус Блю Джекетс6822642331221-2556950,7
7 Нью-Джерси Дэвилз6816534238210-2545439,7
8 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6835934215282-20110073,5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6732924218224-1879268,7
3 Торонто Мэйпл Лифс6737421419252-2049167,9
4 Бостон Брюинз6734622320212-1818966,4
5 Детройт Ред Уингз6815832733195-2636144,9
6 Баффало Сэйбрз6919333833190-2436144,2
7 Оттава Сенаторз6720312437176-2195440,3
8 Монреаль Канадиенс6813322939173-2584734,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6840531514259-18710275,0
2 Миннесота Уайлд6629754120244-2078765,9
3 Сент-Луис Блюз6734123720239-1978462,7
4 Нэшвилл Предаторз6832522225224-1998260,3
5 Даллас Старз66241042125195-1967959,8
6 Виннипег Джетс6926524626215-2167655,1
7 Чикаго Блэкхоукс6915542835186-2445842,0
8 Аризона Койотс6816414142173-2474734,6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6735321818234-1658966,4
2 Лос-Анджелес Кингз7028544623202-2008460,0
3 Эдмонтон Ойлерз6931440525243-2248360,1
4 Вегас Голден Найтс7031341328224-2088057,1
5 Ванкувер Кэнакс6926333628196-1997352,9
6 Анахайм Дакс7019545730198-2246848,6
7 Сан-Хосе Шаркс6720722630177-2136649,3
8 Сиэтл Кракен6818121541178-2414835,3

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