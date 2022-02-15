Челси - Реал Мадрид 06 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Всё, прозвучал финальный свисток! Мадридский «Реал» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Челси» — 3:1! Главным героем матча стал Карим Бензема, оформивший хет-трик! Хорошая заявка «сливочных» на общий успех в этом четвертьфинальном противостоянии. Перед ответной встречей на «Сантьяго Бернабеу» интрига сохраняется, хотя она уже и не выглядит такой очевидной. На этом наш лигочемпионский вечер будем завершать. Увидимся на футболе!

90+3' Зиеш использовал скидку Лукаку, но удар в касание из пределов штрафной «Реала» цели не достиг!

90+1' Пять минут французский судья добавил ко времени второго тайма!

89' Маунт и Аспиликуэта не разобрались на левом краю атаки, упустив мяч за боковую.

87' Даниель Себальос Себальос заменил Вальверде, получившего повреждение.

86' Гарет Бэйл Главный герой лигочемпионского вечера заменён — Бензема отправился отдыхать. Бэйл вошёл в игру.

85' Вальверде схватился за икроножную мышцу! Врачи тут же рванули к пострадавшему!

84' Джеймс встряхнул нашу игру, исполнив плотный удар из-за штрафной — Куртуа не зевнул момент, отбив мяч!

82' Упали скорости в последние минуты, что ещё больше обезоружило атаку хозяев.

80' Хаверцу надоел бесперспективный контроль, пробив издали — Куртуа надёжен в створе!

78' «Челси» в длительном перепасе у чужой штрафной пытается найти обострение, но пока все пути перекрыты.

76' У Карвахаля есть проблемы со здоровьем. Пауза в игре, связанная с оказанием помощи.

74' Эдуарду Камавинга Камавинга получил свои игровые минуты, заменив Крооса.

72' «Реал» отводит игру от своих ворот, понимая, что рискует пропустить второй мяч.

70' И ещё момент «Челси»! Маунт ударом в касание крутил мяч в дальний верхний угол ворот — чуть выше цели!

68' Опасно! Лукаку остался в одиночестве, но удар головой с линии вратарской получился в полуметре от штанги!

66' Хаверц цеплялся за мяч на левом краю атаки, но зашёл за рамки правил.

64' Ромелу Лукаку Лукаку вместо Пулишича — ещё одна замена «Челси».

64' Рубен Лофтус-Чик Лофтус-Чик заменил Жоржиньо.

61' Милитао получил повреждение, на которое врачам предстоит обратить внимание.

59' Хаверц рванул за мячом после проникающей передачи в штрафную гостей, нашёл Пулишича, но тот плохо распорядился моментом, выполнив безадресный заброс.

57' У Хаверца в борьбе с Милитао не получился акцентированный удар головой — большой промах.

55' Зиеш от угла поля закрутил мяч в штрафную «Реала», Силва сделал скидку во вратарскую, где Куртуа не оставил шансов соперникам.

53' Ковачич получил по ногам от Модрича, но здесь не всё так страшно — нет повода для карточки.

51' «Реал» старается не прижиматься к своим воротам, активно прессингую соперника.

49' Аспиликуэта подобрал мяч за штрафной и пробил в направлении девятки — Куртуа потащил в эффектном прыжке!

46' 1:3 Карим Бензема ГОЛ! Лондонский привоз прямиком из раздевалки! После обычного мадридского выноса вперёд Менди решил сыграть по мячу за пределами штрафной, но вратарский пас на Рюдигера перехватил Бензема, после чего Кариму оставалось лишь поразить пустые ворота! Есть хет-трик!

46' Возобновилась встреча на «Стэмфорд Бридж»! Второй тайм!

46' Хаким Зиеш Зиеш появился на поле, заменив Канте. Смелый ход наставника «Челси».

46' Матео Ковачич Двойную замену в перерыве подготовил Томас Тухель. Ковачич вместо Кристенсена — первая из них.

45+1' Клеман Тюрпен отправил команды на перерыв! Классным получился первый тайм, а главное — результативным! Карим Бензема уже к 24-й минуте оформил дубль, подарив болельщикам «Реала» прекрасное настроение, а ближе к перерыву Кай Хаверц сократил отставание «Челси», 1:2. Ждём начало второй половины матча!

45+1' Одну минуту французский арбитр компенсировал ко времени первого тайма!

44' Алаба поддержал контрвыпад гостей, забравшись в штрафную, но проникающий пас Бензема хозяева прочитали.

42' Опасная контратака «Реала»! Модрич сделал своевременный пас на левый край, Винисиус прострелил в штрафную, подкат Жоржиньо не помог хозяевам, но Бензема покатил мяч в полуметре от дальней штанги!

40' 1:2 Кай Хаверц ГОЛ! В позиционной атаке Жоржиньо совершил обводящую подачу в штрафную, а Хаверц набежал и головой отправил мяч в сетку ворот!

38' Джеймс справа прострелил к гостевой вратарской, Канте выскакивал на мяч, но в борьбе с защитником удар нанести не удалось!

37' Милитао справился с фланговой подачей в штрафную «Реала», здорово сыграв на втором этаже.

35' Канте завершил атаку «Челси» не самым удачным решением — мяч покинул пределы поля.

33' Момент! Карвахаль подключился в атаку, получил мяч у угла вратарской и пробил низом — Менди потащил! Кристенсен не дал состояться добиванию в упор!

32' Джеймс от угла штрафной забросил мяч на дальнюю штангу, где Аспиликуэта немного не добежал до мяча!

31' Полчаса игры позади! «Челси» пробует обострить позиционную атаку. Не хватило лондонцам последнего точного паса в штрафную.

28' «Челси» перешёл на долгое владение мячом. «Реал», забив дважды, не против поиграть вторым номером.

26' Хаверц пытался заработать пенальти, но сам упёрся в соперника, после чего упал на газон! Клеман Тюрпен не повёлся на хитрый ход немца!

24' 0:2 Карим Бензема ГОЛ! Какая красота! Модрич в касание совершил кросс в штрафную «Челси», откуда Бензема, немного отклонившись, головой пробил под дальнюю штангу! Менди не дотянулся до мяча! Быстрый дубль Карима!

21' 0:1 Карим Бензема ГОЛ! Винисиус и Бензема разыграли стеночку на грани с офсайдом, Жуниор, получив обратный пас, левым краем ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину!

20' Вернулся Милитао в игру. Рюдигер выполнил навес в штрафную гостей, Маунт без прыжка пробил головой, но в ближний угол ворот не попал.

19' Антонио Рюдигер Рюдигер за грубый фол получил жёлтую карточку.

18' Возобновилась встреча. «Реал» пока в меньшинстве играет — Милитао за пределами поля получает помощь.

17' Милитао присел на газон. Есть проблемы с поясницей у защитника «Реала». Врачи приглашены на поле.Обойдётся или придётся Анчелотти прибегнуть к вынужденной замене?

15' Джеймс нанёс прямой удар со штрафного — мяч прошёл мимо мадридской стенки, но Куртуа справился, в прыжке отведя угрозу в сторону!

14' Эдер Милитао Милитао совершил потерю на углу штрафной «Реала», попытался исправиться, но завалил Хаверца, получив за это жёлтую карточку!

13' Винисиус был уверен, что заработал угловой, откинув мяч к флажку, но судья указал на удар от ворот.

12' Пулишич после розыгрыша углового наносил удар с зоны подбора — в сторону от ворот!

10' Какая контратака «Реала»! Бензема разогнал, далее пяткой продолжил на Вальверде, тот уже сделал пас в штрафную, а Винисиус, выдержав паузу, пробил в перекладину!

8' Менди прочитал длинный заброс в штрафную «Челси», выбежав из ворот и опередив соперника.

6' Канте со своей половины выполнил длинный пас на ход Хаверцу, который прорвался в штрафную и исполнил удар из-под защитника — выше мадридских ворот!

5' Милитао с дальней дистанции нанёс удар низом — разминка для Менди.

4' Гости попытались подержать мяч на своей половине, но тут же попали под прессинг.

2' Маунт справа прострелил вдоль ворот «Реала», но Пулишичу не дали сыграть на опережение!

1' Дан свисток к началу матча!