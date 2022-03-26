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Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
07 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
30РоссияврИлья Самсонов
41ЧехияврВитек Ванечек
2КанадазщДжастин Шульц
3СШАзщНик Дженсен
9РоссиязщДмитрий Орлов
42СловакиязщМартин Фегервары
57СШАзщТревор ван Римсдайк
74СШАзщДжон Карлсон
8РоссиянпАлександр Овечкин
19ШвециянпНиклас Бекстрём
20ДаниянпЛарс Эллер
22ШвециянпЮхан Ларссон
26СШАнпНик Дауд
39КанаданпЭнтони Манта
43КанаданпТом Уилсон
73СШАнпКонор Шири
77СШАнпТи Джей Оши
90ШвециянпМаркус Юханссон
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
24КанаданпКоннор Макмайкл
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
24СШАзщЗак Богосян
44ЧехиязщЯн Рутта
52КанадазщКэл Фут
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
10КанаданпКори Перри
14СШАнпПэт Марун
17КанаданпАлекс Киллорн
18ЧехиянпОндржей Палат
20КанаданпНик Пол
21КанаданпБрейден Пойнт
38КанаданпБрэндон Хагель
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаДжон Купер
История личных встреч
02.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Вашингтон Кэпиталз
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
03.08.2020 НХЛ - плей-офф Посев 1/4 финала - Восток. Тур 1 Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 БВашингтон Кэпиталз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5Вашингтон Кэпиталз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6Вашингтон Кэпиталз
21.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Вашингтон Кэпиталз
24.05.2018 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 4Вашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
3 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
4 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
5 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6932925219230-1989367,4
7 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
8 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
9 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
10 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
11 Сент-Луис Блюз6936123720250-2028863,8
12 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
13 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
14 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
15 Вашингтон Кэпиталз6928452822226-2028460,9
16 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
17 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
18 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
19 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
20 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
21 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
22 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
23 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
26 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
27 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
28 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
29 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
30 Сиэтл Кракен6919121541182-2425036,2
31 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
32 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6932925219230-1989367,4
6 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
7 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
8 Вашингтон Кэпиталз6928452822226-2028460,9
9 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
10 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
13 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
14 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
15 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
16 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
3 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
4 Сент-Луис Блюз6936123720250-2028863,8
5 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
6 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
7 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
8 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
9 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
10 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
11 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
12 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
13 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
14 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
15 Сиэтл Кракен6919121541182-2425036,2
16 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
3 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
4 Вашингтон Кэпиталз6928452822226-2028460,9
5 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
6 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
7 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
8 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6932925219230-1989367,4
4 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
7 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
8 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
3 Сент-Луис Блюз6936123720250-2028863,8
4 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
5 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
6 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
7 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
8 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6936321819241-1739165,9
2 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
3 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
4 Вегас Голден Найтс7131441328227-2108257,7
5 Ванкувер Кэнакс7026333728198-2027452,9
6 Анахайм Дакс7119545731199-2306847,9
7 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
8 Сиэтл Кракен6919121541182-2425036,2

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