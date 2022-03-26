Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
07 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|30
|вр
|Илья Самсонов
|41
|вр
|Витек Ванечек
|2
|зщ
|Джастин Шульц
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|9
|зщ
|Дмитрий Орлов
|42
|зщ
|Мартин Фегервары
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|8
|нп
|Александр Овечкин
|19
|нп
|Никлас Бекстрём
|20
|нп
|Ларс Эллер
|22
|нп
|Юхан Ларссон
|26
|нп
|Ник Дауд
|39
|нп
|Энтони Манта
|43
|нп
|Том Уилсон
|73
|нп
|Конор Шири
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|24
|зщ
|Зак Богосян
|44
|зщ
|Ян Рутта
|52
|зщ
|Кэл Фут
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|10
|нп
|Кори Перри
|14
|нп
|Пэт Марун
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|18
|нп
|Ондржей Палат
|20
|нп
|Ник Пол
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|79
|нп
|Росс Колтон
|86
|нп
|Никита Кучеров
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Джон Купер
История личных встреч
|02.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|Посев 1/4 финала - Восток. Тур 1
|3 : 2 Б
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|21.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|24.05.2018
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|3
|Каролина Харрикейнз
|70
|39
|5
|1
|2
|6
|17
|232-168
|98
|70,0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|39
|4
|2
|1
|5
|19
|270-216
|96
|68,6
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|37
|4
|4
|3
|3
|20
|217-186
|96
|67,6
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|69
|32
|9
|2
|5
|2
|19
|230-198
|93
|67,4
|7
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|8
|Питтсбург Пингвинз
|71
|33
|5
|3
|6
|4
|20
|237-194
|92
|64,8
|9
|Калгари Флэймз
|69
|36
|3
|2
|1
|8
|19
|241-173
|91
|65,9
|10
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|11
|Сент-Луис Блюз
|69
|36
|1
|2
|3
|7
|20
|250-202
|88
|63,8
|12
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|32
|5
|4
|0
|5
|25
|251-226
|87
|61,3
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|29
|5
|4
|4
|6
|24
|207-205
|86
|59,7
|14
|Нэшвилл Предаторз
|69
|33
|5
|2
|2
|2
|25
|230-201
|84
|60,9
|15
|Вашингтон Кэпиталз
|69
|28
|4
|5
|2
|8
|22
|226-202
|84
|60,9
|16
|Даллас Старз
|69
|26
|10
|4
|2
|1
|26
|204-206
|83
|60,1
|17
|Вегас Голден Найтс
|71
|31
|4
|4
|1
|3
|28
|227-210
|82
|57,7
|18
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|19
|Ванкувер Кэнакс
|70
|26
|3
|3
|3
|7
|28
|198-202
|74
|52,9
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|23
|6
|4
|2
|4
|32
|229-265
|72
|50,7
|22
|Анахайм Дакс
|71
|19
|5
|4
|5
|7
|31
|199-230
|68
|47,9
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|20
|7
|2
|2
|7
|31
|182-220
|67
|48,6
|24
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|25
|Баффало Сэйбрз
|71
|20
|3
|3
|3
|8
|34
|197-250
|63
|44,4
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|15
|5
|4
|2
|9
|35
|188-247
|59
|42,1
|27
|Оттава Сенаторз
|69
|22
|3
|1
|2
|4
|37
|187-224
|58
|42,0
|28
|Филадельфия Флайерз
|70
|17
|4
|1
|4
|7
|37
|181-250
|55
|39,3
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|16
|5
|3
|4
|2
|40
|214-261
|54
|38,6
|30
|Сиэтл Кракен
|69
|19
|1
|2
|1
|5
|41
|182-242
|50
|36,2
|31
|Аризона Койотс
|70
|16
|5
|1
|4
|1
|43
|177-254
|49
|35,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|70
|13
|3
|3
|2
|9
|40
|181-268
|49
|35,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|2
|Каролина Харрикейнз
|70
|39
|5
|1
|2
|6
|17
|232-168
|98
|70,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|39
|4
|2
|1
|5
|19
|270-216
|96
|68,6
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|37
|4
|4
|3
|3
|20
|217-186
|96
|67,6
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|69
|32
|9
|2
|5
|2
|19
|230-198
|93
|67,4
|6
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|7
|Питтсбург Пингвинз
|71
|33
|5
|3
|6
|4
|20
|237-194
|92
|64,8
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|69
|28
|4
|5
|2
|8
|22
|226-202
|84
|60,9
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|23
|6
|4
|2
|4
|32
|229-265
|72
|50,7
|11
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|12
|Баффало Сэйбрз
|71
|20
|3
|3
|3
|8
|34
|197-250
|63
|44,4
|13
|Оттава Сенаторз
|69
|22
|3
|1
|2
|4
|37
|187-224
|58
|42,0
|14
|Филадельфия Флайерз
|70
|17
|4
|1
|4
|7
|37
|181-250
|55
|39,3
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|16
|5
|3
|4
|2
|40
|214-261
|54
|38,6
|16
|Монреаль Канадиенс
|70
|13
|3
|3
|2
|9
|40
|181-268
|49
|35,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Калгари Флэймз
|69
|36
|3
|2
|1
|8
|19
|241-173
|91
|65,9
|3
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|4
|Сент-Луис Блюз
|69
|36
|1
|2
|3
|7
|20
|250-202
|88
|63,8
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|32
|5
|4
|0
|5
|25
|251-226
|87
|61,3
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|29
|5
|4
|4
|6
|24
|207-205
|86
|59,7
|7
|Нэшвилл Предаторз
|69
|33
|5
|2
|2
|2
|25
|230-201
|84
|60,9
|8
|Даллас Старз
|69
|26
|10
|4
|2
|1
|26
|204-206
|83
|60,1
|9
|Вегас Голден Найтс
|71
|31
|4
|4
|1
|3
|28
|227-210
|82
|57,7
|10
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|11
|Ванкувер Кэнакс
|70
|26
|3
|3
|3
|7
|28
|198-202
|74
|52,9
|12
|Анахайм Дакс
|71
|19
|5
|4
|5
|7
|31
|199-230
|68
|47,9
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|20
|7
|2
|2
|7
|31
|182-220
|67
|48,6
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|15
|5
|4
|2
|9
|35
|188-247
|59
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|69
|19
|1
|2
|1
|5
|41
|182-242
|50
|36,2
|16
|Аризона Койотс
|70
|16
|5
|1
|4
|1
|43
|177-254
|49
|35,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|70
|39
|5
|1
|2
|6
|17
|232-168
|98
|70,0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|37
|4
|4
|3
|3
|20
|217-186
|96
|67,6
|3
|Питтсбург Пингвинз
|71
|33
|5
|3
|6
|4
|20
|237-194
|92
|64,8
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|69
|28
|4
|5
|2
|8
|22
|226-202
|84
|60,9
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|23
|6
|4
|2
|4
|32
|229-265
|72
|50,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|70
|17
|4
|1
|4
|7
|37
|181-250
|55
|39,3
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|16
|5
|3
|4
|2
|40
|214-261
|54
|38,6
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|39
|4
|2
|1
|5
|19
|270-216
|96
|68,6
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|69
|32
|9
|2
|5
|2
|19
|230-198
|93
|67,4
|4
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|5
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|71
|20
|3
|3
|3
|8
|34
|197-250
|63
|44,4
|7
|Оттава Сенаторз
|69
|22
|3
|1
|2
|4
|37
|187-224
|58
|42,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|70
|13
|3
|3
|2
|9
|40
|181-268
|49
|35,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|69
|36
|1
|2
|3
|7
|20
|250-202
|88
|63,8
|4
|Нэшвилл Предаторз
|69
|33
|5
|2
|2
|2
|25
|230-201
|84
|60,9
|5
|Даллас Старз
|69
|26
|10
|4
|2
|1
|26
|204-206
|83
|60,1
|6
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|15
|5
|4
|2
|9
|35
|188-247
|59
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|70
|16
|5
|1
|4
|1
|43
|177-254
|49
|35,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|69
|36
|3
|2
|1
|8
|19
|241-173
|91
|65,9
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|32
|5
|4
|0
|5
|25
|251-226
|87
|61,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|29
|5
|4
|4
|6
|24
|207-205
|86
|59,7
|4
|Вегас Голден Найтс
|71
|31
|4
|4
|1
|3
|28
|227-210
|82
|57,7
|5
|Ванкувер Кэнакс
|70
|26
|3
|3
|3
|7
|28
|198-202
|74
|52,9
|6
|Анахайм Дакс
|71
|19
|5
|4
|5
|7
|31
|199-230
|68
|47,9
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|20
|7
|2
|2
|7
|31
|182-220
|67
|48,6
|8
|Сиэтл Кракен
|69
|19
|1
|2
|1
|5
|41
|182-242
|50
|36,2