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Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
09 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Престон Норт Энд Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Англия Райан Лоу
Англия Марк Уорбертон
История личных встреч
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Престон Норт Энд
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Престон Норт Энд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Престон Норт Энд1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Престон Норт Энд
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Куинз Парк Рейнджерс1 : 4Престон Норт Энд
04.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Престон Норт Энд1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Престон Норт Энд
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Престон Норт Энд1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
25.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Престон Норт Энд2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм39 83
2
Повышение
Борнмут38 72
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун40 66
4
Плей-офф за повышение
Лутон Таун40 65
5
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест38 64
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед40 64
7 Мидлсбро39 62
8 Блэкберн Роверс40 62
9 Куинз Парк Рейнджерс40 59
10 Миллуолл40 58
11 Вест Бромвич Альбион40 57
12 Ковентри Сити40 56
13 Престон Норт Энд40 54
14 Суонси Сити39 54
15 Сток Сити40 52
16 Блэкпул39 52
17 Кардифф Сити39 46
18 Бирмингем Сити40 45
19 Бристоль Сити40 44
20 Халл Сити40 41
21 Рединг40 37
22
Зона вылета
Барнсли39 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти40 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед40 27

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