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Дженоа - Ювентус 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
06 мая 2022, пятница. 22:00 МСК. Италия - Серия А, 36-й тур
Дженоа
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Ювентус, которое состоится 06 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Дженоа
      Генуя
      Ювентус
      Турин
      Главные тренеры
      Германия Александер Блессин
      Италия Массимилиано Аллегри
      История личных встреч
      05.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Ювентус2 : 0Дженоа
      11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Ювентус3 : 1Дженоа
      13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус3 : 2 ДВДженоа
      13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Дженоа1 : 3Ювентус
      30.06.2020 Италия - Серия А Тур 29 Дженоа1 : 3Ювентус
      30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус2 : 1Дженоа
      17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа2 : 0Ювентус
      20.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Ювентус1 : 1Дженоа
      22.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Ювентус1 : 0Дженоа
      20.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 0Дженоа
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан35238461-307773,3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М35229474-297571,4
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи35217767-317066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус35209654-316965,7
      5
      Лига Европы
      		Рома351781055-405956,2
      6
      Лига Европы
      		Лацио351781070-535956,2
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина351751354-475653,3
      8 Аталанта351511962-445653,3
      9 Верона3514101161-525249,5
      10 Торино3512111245-374744,8
      11 Сассуоло3512101360-614643,8
      12 Удинезе3510131254-544341,0
      13 Болонья3511101439-484341,0
      14 Эмполи359101646-653735,2
      15 Сампдория35962042-573331,4
      16 Специя35962037-633331,4
      17 Кальяри356101932-642826,7
      18
      Зона вылета
      		Салернитана34682029-712625,5
      19
      Зона вылета
      		Дженоа353161625-552523,8
      20
      Зона вылета
      		Венеция34572228-632221,6

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