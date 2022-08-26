Лацио - Интер 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
26 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Интер, которое состоится 26 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 1
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 1
|31.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|29.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 3
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|7
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|8
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|66,7
|9
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|10
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|11
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|12
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|13
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|14
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|15
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0