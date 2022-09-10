21:03 ()
Онлайн трансляции
Пятница 28 октября
Суббота 29 октября
Свернуть список

Наполи - Сассуоло 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Наполи
Сассуоло

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сассуоло, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Наполи
      Неаполь
      Сассуоло
      Сассуоло
      Главные тренеры
      ИталияЛучано Спаллетти
      ИталияАлессио Дионизи
      История личных встреч
      30.04.2022 Италия - Серия А Тур 35 Наполи6 : 1Сассуоло
      01.12.2021 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло2 : 2Наполи
      03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Сассуоло3 : 3Наполи
      01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Наполи0 : 2Сассуоло
      25.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 0Сассуоло
      22.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло1 : 2Наполи
      10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло1 : 1Наполи
      13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 0Сассуоло
      07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Сассуоло
      31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло1 : 1Наполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи1192026-92987,9
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1182124-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1173123-52472,7
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта1173116-82472,7
      5
      Лига Европы
      		Рома1171313-102266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Удинезе1163220-122163,6
      7 Интер М1170422-172163,6
      8 Ювентус1154217-71957,6
      9 Сассуоло1143414-131545,5
      10 Торино1142510-131442,4
      11 Салернитана1134413-161339,4
      12 Эмполи112549-151133,3
      13 Болонья1124512-171030,3
      14 Монца1131710-191030,3
      15 Фиорентина1124511-161030,3
      16 Специя112369-20927,3
      17 Лечче111559-14824,2
      18
      Зона вылета
      		Сампдория111376-18618,2
      19
      Зона вылета
      		Верона1112810-21515,2
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе110479-22412,1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close