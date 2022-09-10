Наполи - Сассуоло 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сассуоло, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 35
|6 : 1
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|13.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|9
|2
|0
|26-9
|29
|87,9
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|78,8
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|72,7
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|7
|3
|1
|16-8
|24
|72,7
| 5
Лига Европы
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|63,6
|7
|Интер М
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|63,6
|8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|57,6
|9
|Сассуоло
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|45,5
|10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|42,4
|11
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|39,4
|12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|33,3
|13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|30,3
|14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|30,3
|15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|30,3
|16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|27,3
|17
|Лечче
|11
|1
|5
|5
|9-14
|8
|24,2
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|11
|1
|3
|7
|6-18
|6
|18,2
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|15,2
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|11
|0
|4
|7
|9-22
|4
|12,1