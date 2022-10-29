Челси - Манчестер Сити 05 Января прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
05 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Сити, которое состоится 05 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Калиду Кулибали
|28
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|32
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Матео Ковачич
|5
|пз
|Жоржиньо
|29
|пз
|Кай Хаверц
|19
|пз
|Мэйсон Маунт
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Натан Аке
|7
|зщ
|Жоау Канселу
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|29.05.2021
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 2
|17.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 3
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|24.02.2019
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 3 : 4
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|64.8
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|68.6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|61.1
|6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|54.9
|7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|51.9
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|52.9
|9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|48.1
|10
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|52.1
|11
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|40.7
|12
|Кристал Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|43.1
|13
|Лестер Сити
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|31.5
|14
|Лидс Юнайтед
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|33.3
|15
|Ноттингем Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|31.5
|16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|29.6
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|27.8
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|27.8
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|25.9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|22.2