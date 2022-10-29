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Челси - Манчестер Сити 05 Января прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
05 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Челси
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Сити, которое состоится 05 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Челси
      Лондон
      Манчестер Сити
      Манчестер
      1ИспанияврКепа Аррисабалага
      14АнглиязщТрево Чалоба
      6БразилиязщТьяго Силва
      26СенегалзщКалиду Кулибали
      28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
      32ИспаниязщМарк Кукурелья
      8ХорватияпзМатео Ковачич
      5Италияпз Жоржиньо
      29ГерманияпзКай Хаверц
      19АнглияпзМэйсон Маунт
      17АнглиянпРахим Стерлинг
      31Бразилиявр Эдерсон
      2АнглиязщКайл Уолкер
      5АнглиязщДжон Стоунз
      6НидерландызщНатан Аке
      7ПортугалиязщЖоау Канселу
      17БельгияпзКевин Де Брёйне
      16ИспанияпзРодриго Эрнандес
      8ГерманияпзИлкай Гюндоган
      20ПортугалияпзБернарду Силва
      10АнглияпзДжек Грилиш
      9НорвегиянпЭрлинг Холанд
      Главные тренеры
      АнглияГрэм Поттер
      ИспанияХосеп Гвардиола
      История личных встреч
      09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 0Челси
      15.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Сити1 : 0Челси
      25.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Челси0 : 1Манчестер Сити
      29.05.2021 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити0 : 1Челси
      08.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Сити1 : 2Челси
      17.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Челси1 : 0Манчестер Сити
      03.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Челси1 : 3Манчестер Сити
      25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Челси2 : 1Манчестер Сити
      23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Сити2 : 1Челси
      24.02.2019 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 3 : 4Манчестер Сити
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      Холанд продолжает издеваться над соперниками «Манчестер Сити». Вот это бомбардир! Холанд побил новый рекорд0'Реформы Боули в «Челси» масштабны. Что уже изменил американский владелец и что ещё планирует предпринять. От команды Абрамовича почти ничего не осталось. Новый босс устроил революцию в «Челси»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 19-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал17 14 2 1 40-14 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити16 11 3 2 44-16 36 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед18 9 8 1 32-11 35 64.8
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед17 11 2 4 27-20 35 68.6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур18 10 3 5 37-25 33 61.1
      6 Ливерпуль17 8 4 5 34-22 28 54.9
      7 Фулхэм18 8 4 6 30-27 28 51.9
      8 Брайтон энд Хоув Альбион17 8 3 6 32-25 27 52.9
      9 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      10 Челси16 7 4 5 20-18 25 52.1
      11 Астон Вилла18 6 4 8 20-26 22 40.7
      12 Кристал Пэлас17 6 4 7 17-25 22 43.1
      13 Лестер Сити18 5 2 11 26-31 17 31.5
      14 Лидс Юнайтед17 4 5 8 25-31 17 33.3
      15 Ноттингем Форест18 4 5 9 13-34 17 31.5
      16 Борнмут18 4 4 10 18-39 16 29.6
      17 Вест Хэм Юнайтед18 4 3 11 15-24 15 27.8
      18
      Зона вылета
      		Эвертон18 3 6 9 14-24 15 27.8
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон18 3 5 10 11-27 14 25.9
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон18 3 3 12 15-33 12 22.2

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