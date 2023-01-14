Манчестер Сити - Ньюкасл 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Марта 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 04 Марта 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
История личных встреч
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 3
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|5 : 0
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 4
|14.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 4
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|5 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 1
Текстовая трансляция
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У Холанда впереди ещё 13 туров, чтобы стать лучшим в истории АПЛ. Получится? Холанд — зверь. Забил 33-й мяч за «Сити» и установил очередной рекорд0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|19
|3
|3
|56-23
|60
|80.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|73.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|68.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|60.0
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|59.4
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40-28
|39
|54.2
|7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|52.0
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|53.0
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|50.7
|10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|43.1
|11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|43.1
|12
|Кристал Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|37.5
|13
|Ноттингем Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|34.7
|14
|Лестер Сити
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|33.3
|15
|Вулверхэмптон
|25
|6
|6
|13
|18-35
|24
|32.0
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|31.9
|17
|Лидс Юнайтед
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|30.6
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17-36
|21
|28.0
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|29.2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
|25.0