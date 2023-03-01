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НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
01 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
22НидерландыврЯспер Силлессен
28НидерландызщБарт ван Рой
4ИспаниязщИван Маркес
5НидерландызщЙорис Крамер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
20ДанияпзЛассе Шоне
71НидерландыпзДирк Пропер
14МароккопзУссама Таннан
7НидерландынпЭлаис Тавшан
11ДаниянпМагнус Маттссон
19БельгиянпЛандри Димата
16НидерландыврЙоэль Дроммель
29АвстриязщФилипп Мвене
5БразилиязщАндре Рамальо
22АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
30НидерландызщPatrick van Aanholt
15МексикапзErick Gutierrez
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
21НидерландыпзАнвар Эль-Гази
7НидерландыпзЧави Симонс
10ПортугалиянпФабиу Силва
9НидерландынпЛюк де Йонг
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПСВ Эйндховен3 : 0НЕК Неймеген
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен3 : 2НЕК Неймеген
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 НЕК Неймеген1 : 2ПСВ Эйндховен
18.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 ПСВ Эйндховен3 : 1НЕК Неймеген
10.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 НЕК Неймеген0 : 4ПСВ Эйндховен
14.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 НЕК Неймеген0 : 3ПСВ Эйндховен
26.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен2 : 1НЕК Неймеген
22.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 25 НЕК Неймеген0 : 2ПСВ Эйндховен
10.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 2 ПСВ Эйндховен5 : 0НЕК Неймеген
05.05.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 33 ПСВ Эйндховен4 : 2НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2661
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2655
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2653
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2653
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2647
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2646
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2638
8 НЕК Неймеген2634
9 Херенвен2634
10 Валвейк2532
11 Гоу Эхед Иглс2529
12 Фортуна2629
13 Волендам2626
14 Витесс2624
15 Эксельсиор2623
16
Стыковая зона
Эммен2621
17
Зона вылета
Гронинген2617
18
Зона вылета
Камбюр2616

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