НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
01 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|22
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|4
|зщ
|Иван Маркес
|5
|зщ
|Йорис Крамер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|20
|пз
|Лассе Шоне
|71
|пз
|Дирк Пропер
|14
|пз
|Уссама Таннан
|7
|нп
|Элаис Тавшан
|11
|нп
|Магнус Маттссон
|19
|нп
|Ландри Димата
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|29
|зщ
|Филипп Мвене
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|22
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|30
|зщ
|Patrick van Aanholt
|15
|пз
|Erick Gutierrez
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|21
|пз
|Анвар Эль-Гази
|7
|пз
|Чави Симонс
|10
|нп
|Фабиу Силва
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 2
|18.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|10.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 4
|14.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|0 : 3
|26.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|2 : 1
|22.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 25
|0 : 2
|10.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 2
|5 : 0
|05.05.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 33
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|61
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|26
|55
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|26
|53
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|38
|8
|НЕК Неймеген
|26
|34
|9
|Херенвен
|26
|34
|10
|Валвейк
|25
|32
|11
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|12
|Фортуна
|26
|29
|13
|Волендам
|26
|26
|14
|Витесс
|26
|24
|15
|Эксельсиор
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|26
|16