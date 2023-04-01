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Энергетик-БГУ - Минск 13 Мая прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Энергетик-БГУ
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Минск, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Минск
Минск
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн7 6 0 1 15-4 18 85.7
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ7 4 2 1 13-7 14 66.7
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ6 4 2 0 7-3 14 77.8
4 Неман6 4 1 1 10-5 13 72.2
5 Славия-Мозырь7 3 1 3 7-7 10 47.6
6 Ислочь7 3 1 3 11-7 10 47.6
7 Сморгонь7 3 0 4 7-14 9 42.9
8 Слуцк8 2 3 3 10-11 9 37.5
9 Минск7 1 4 2 7-7 7 33.3
10 Гомель6 1 4 1 8-9 7 38.9
11 Нафтан7 1 2 4 4-10 5 23.8
12 Динамо-Брест7 1 0 6 5-12 3 14.3
13 Белшина6 0 2 4 2-9 -8 -10 -44.4
14 Энергетик-БГУ6 1 1 4 3-9 -16 -20 -88.9
15
Зона вылета
Шахтёр С6 4 1 1 9-4 -17 -30 -94.4

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