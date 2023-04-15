Вулверхэмптон - Эвертон 20 Мая прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Жозе де Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Максимилиан Килман
|24
|зщ
|Тоте Антонио Гомеш
|27
|пз
|Матеус Нунес
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Рубен Невеш
|7
|нп
|Педру Нету
|12
|нп
|Матеус Кунья
|29
|нп
|Диего Коста
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|3
|зщ
|Натан Паттерсон
|13
|зщ
|Йерри Мина
|2
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Шон Дайч
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|06.05.2012
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|60.2
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|49.1
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|29.6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2