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Вулверхэмптон - Эвертон 20 Мая прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
24ПортугалиязщТоте Антонио Гомеш
27ПортугалияпзМатеус Нунес
5ГабонпзМарио Лемина
8ПортугалияпзРубен Невеш
7ПортугалиянпПедру Нету
12БразилиянпМатеус Кунья
29ИспаниянпДиего Коста
1АнглияврДжордан Пикфорд
3ШотландиязщНатан Паттерсон
13КолумбиязщЙерри Мина
2АнглиязщДжеймс Тарковски
4АнглиязщМэйсон Холгейт
27СенегалпзИдрисса Гейе
37АнглияпзДжеймс Гарнер
16МалипзАбдулайе Дукуре
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
ИспанияХулен Лопетеги
АнглияШон Дайч
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Эвертон1 : 2Вулверхэмптон
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон0 : 1Вулверхэмптон
01.11.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 1Эвертон
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Эвертон1 : 0Вулверхэмптон
12.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон1 : 2Эвертон
12.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон3 : 0Эвертон
01.09.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон3 : 2Вулверхэмптон
02.02.2019 Англия - Премьер-лига 25-й тур Эвертон1 : 3Вулверхэмптон
11.08.2018 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вулверхэмптон2 : 2Эвертон
06.05.2012 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон0 : 0Эвертон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон1 : 0
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 6 : 0Вулверхэмптон
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон2 : 0
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 5Эвертон
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 2Эвертон
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль36 19 8 9 70-42 65 60.2
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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