США - Франция 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Франция, которое состоится 21 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Франция
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Филипп Бозон
История личных встреч
|12.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|7 : 1
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 4-й тур
|4 : 0
|11.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 5-й тур
|4 : 2
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 1-й тур
|7 : 2
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|16.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа G. 2-й тур
|0 : 4
|01.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа Е. 1-й тур
|6 : 2
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 3
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 1 ОТ
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|14
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|6
|13
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|8
|5
|Германия
|5
|6
|6
|Франция
|5
|4
|7
|Венгрия
|5
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|6
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Чехия
|5
|13
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|11
| 4
1/4 финала
|Латвия
|5
|8
|5
|Словакия
|5
|5
|6
|Казахстан
|5
|4
|7
|Норвегия
|5
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|5
|0