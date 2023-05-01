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США - Франция 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
США
Франция

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Франция, которое состоится 21 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Франция
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
ФранцияФилипп Бозон
История личных встреч
12.05.2019 ЧМ-2019 Группа A США7 : 1Франция
12.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 4-й тур США4 : 0Франция
11.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 5-й тур США4 : 2Франция
04.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 1-й тур США7 : 2Франция
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 2-й тур США3 : 2Франция
16.05.2010 ЧМ-2010 Группа G. 2-й тур Франция0 : 4США
01.05.2009 ЧМ-2009 Группа Е. 1-й тур США6 : 2Франция
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США3 : 0
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США4 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3США
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США7 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4США
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 3Франция
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 3 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция3 : 4 ОТ
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 1 ОТ
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Франция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США515
2
1/4 финала
Швеция514
3
1/4 финала
Финляндия613
4
1/4 финала
Дания58
5 Германия56
6 Франция54
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия61
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария515
2
1/4 финала
Чехия513
3
1/4 финала
Канада511
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия54
8
Зона вылета
Словения50

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